Lucas Paqueta, Pemuda Brasil Incaran Klub Top Eropa

Jakarta: Anda mungkin bertanya-tanya, siapa Lucas Paqueta? Tidak masalah jika Anda tidak mengetahuinya, yang jelas pemuda bernama asli Lucas Tolentino Coelho de Lima itu digadang-gadang sebagai mutiara baru yang dilahirkan sepak bola Brasil.



Tidak tanggung-tanggung, gelandang 21 tahun itu dipantau oleh Manchester United, City, Barcelona, dan Paris Saint-Germain (PSG).

Lucas Paqueta mengawali kariernya di Flamengo. Ia bergabung dengan klub yang berbasis di Rio de Janeiro tersebut pada 2007 lalu. Sejak saat itu, pemuda kelahiran Rio de Janeiro itu telah melakoni 54 laga bersama Rubro Negro, julukan Flamengo, ia juga mencatatkan sembilan gol dan lima assist bagi tim asuhan Mauricio Barbieri. Selain itu, Paqueta juga telah mengoleksi dua caps bersama timnas senior Brasil.



Meski sekilas terlihat kurang impresif, namun jika ditilik lebih dalam Paqueta ternyata adalah seorang gelandang tengah yang komplet. Ia mencatatkan 2,8 tekel, 1,1 intersepsi, 1.8 sapuan pada setiap pertandingan yang telah dilakoni Flamengo musim ini.



Selain itu ia juga mencatatkan 1,4 umpan kunci, 2 dribel sukses, dan 84,6 persen umpan sukses per pertandingan. Catatan tersebut jauh lebih baik ketimbang gelandang-gelandang Brasil lainnya seperti Fred, Casemiro, hingga Fernandinho.



Dilansir Manchester Evening News, Paqueta memiliki kontrak hingga Desember 2020 dengan klausul pelepasan sebesar 50 juta euro atau sekitar Rp868 miliar. Harga ini tentu tak jadi masalah bagi para klub yang telah disebutkan di atas, kecuali PSG yang bermasalah dengan neraca keuangannya dan terancam terkena sanksi Financial Fair Play (FFP).



Performa impresif bersama klub dan negaranya membuat klub-klub besar lainnya semakin tertarik dengan bakat milik Paqueta. Ketertarikan ini bukan tidak mungkin akan memicu perang harga di antara klub-klub kaya di Eropa.



(ASM)