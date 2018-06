Pesepak Bola Arjen Robben Berlibur di Labuan Bajo

Labuan Bajo Jadi Destinasi Pilihan Arjen Robben Untuk Liburan . LABUAN BAJO – Daya tarik yang dimiliki Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mendapat pengakuan dunia. Buktinya, bintang sepakbola asal Belanda yang membela Bayern Muenchen, Arjen Robben, memilih berlibur ke Labuan Bajo bersama keluarganya. . Selengkapnya Sobat Wisata dapat Klik link di bio. . Foto by: Ahyar Abadi . #WonderfulIndonesia #PesonaIndonesia

A post shared by Kementerian Pariwisata (@kemenpar) on Jun 13, 2018 at 7:53pm PDT