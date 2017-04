Bentrok Suporter Lyon-Besiktas Jadi Insiden Ketiga Kompetisi Eropa Pekan Ini

Metrotvnews.com, Lyon: Belum usai teror ledakan yang terjadi di kota Dortmund jelang laga perempat final Liga Champions, kompetisi Eropa kembali dicoreng insiden kurang mengenakkan. Kini, giliran Liga Europa yang mengalami insiden dengan bentrokan hebat suporter Olympique Lyon dan Besiktas.



Bentrokan yang terjadi di dalam Parc Olympique Lyonnais jelang dimulainya leg pertama perempat final Liga Europa membuat kick-off harus ditunda beberapa saat. Pasalnya, bentrokan yang terjadi antara kedua suporter tersebut tumpah hingga ke tengah lapangan.

Trouble in the stands at the Lyon & Besiktas game. ???? pic.twitter.com/ADU94KUmXF