Egy & Witan Bawa Timnas U-19 Bungkam Taiwan

Jakarta: Sempat kesulitan membongkar pertahanan Taiwan di babak pertama, Timnas U-19 akhirnya sukses memetik kemenangan di laga perdana Grup A Piala Asia U-19. Dua gol Witan Sulaiman dan satu dari Egy Maulana Vikri membantu skuat Garuda Nusantara menang 3-1.



Berduel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 18 Oktober 2018, Indonesia tampil impresif pada awal pertandingan. Saddil Ramdani di kanan dan Witan Sulaeman di kiri menjadi dua pemain yang paling sibuk membuat peluang ke area pertahanan Taiwan.

Dominasi Indonesia sudah diperlihatkan sejak awal babak pertama. Pada menit kedua, Garuda Nusantara menciptakan peluang lewat Asnawi Mangkualam. Namun, sayang sontekan kaki kanannya masih berada di sisi kanan kiper Taiwan.



Indonesia terus melanjutkan dominasi mereka. Sejumlah peluang mereka ciptakan melalui Egy Maulana Vikri, Saddil Ramdani dan Witan Sulaiman. Lagi-lagi, upaya mereka masih gagal menaklukkan kiper Taiwan Li Guan Pei.



Laga berjalan semakin alot jelang turun minum. Indonesia yang mendominasi pertandingan, terus dibuat frustrasi dengan permainan disiplin Taiwan. Serangan Indonesia kerap gagal menembus barisan pertahanan Taiwan yang menumpuk hingga delapan pemain di kotak penalti.



Hingga turun minum, kedua tim tidak mampu mencetak gol. Skor 0-0 bertahan.



Usai jeda, Indonesia langsung menggebrak dan sukses membuka keunggulan pada menit ke-49. Egy Maulana Vikri mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan silang Witan Sulaiman yang gagal diantisipasi pemain belakang Taiwan. Skor berubah menjadi 1-0.



Namun sayang, keunggulan Indonesia tidak bertahan lama. Tiga menit berselang Taiwan sukses membuat skor imbang 1-1 berkat gol yang dicetak oleh Wang Chung-Yu.



Kebobolan, Indonesia terus mencoba bermain agresif dan beberapa kali menciptakan peluang. Garuda Nusantara hampir kembali unggul pada menit ke-67 melalui aksi Witan Sulaiman. Namun sayang belum berbuah gol.



Setelah beberapa kali gagal menuntaskan peluang, Witan akhirnya sukses mencetak gol pada menit ke-70. Memanfaatkan kemelut di muka gawang, Witan yang tidak terkawal di tiang jauh berhasil menyundul bola untuk membawa Indonesia unggul 2-1.



Tak puas dengan keunggulan satu gol, para penggawa Timnas U-19 masih ngotot menggempur pertahanan Taiwan. Pelatih Indra Sjafri juga menambah amunisi depannya dengan memasukkan Todd Rivaldo Ferre.



Serangan demi serangan yang dilancarkan para penggawa Timnas U-19 akhirnya kembali berbuah gol. Witan berhasil mencetak gol keduanya pada laga ini usai memanfaatkan umpan Egy pada menit ke-89. Gol kedua Witan sekaligus menutup laga di mana Indonesia berhasil menang 3-1 atas Taiwan.



Hasil ini membuat timnas U-19 untuk sementara memimpin klasemen Grup A dengan tiga poin. Indonesia unggul agresivitas gol atas Uni Emirat Arab yang juga mengoleksi tiga poin usai menang tipis 2-1 atas Qatar, beberapa jam sebelumnya.



Selanjutnya, pada laga kedua Grup A timnas U-19 akan berjumpa Qatar, Minggu 21 Oktober. Jika kembali meraih kemenangan di laga ini, besar peluang Indonesia akan mengamankan tiket lolos ke babak perempat final.



Susunan pemain Indonesia U-19 vs Taiwan U-19



Indonesia: Muhamad Riyandi (GK), Asnawi Mangkualam, Nurhidayat Haji Haris, Firza Andika, Rachmat Irianto, Muhamad Luthfi Baharsyah, Witan Sulaeman, Saddil Ramdani, Syahrian Abimanyu, Muhammad Rafli Mursalim, Egy Maulana Vikri



Taiwan: Li Guan Pei (GK), Hou Pin I, FOng Shao Chi, Kenneth Huang, Lan Hao Yu, Wu Yen Shu, Huang Jyun Wun, Will Donkin, Chiu Po Jiji, Tu Shao Chieh, Wang Chung Yu.



