Van Persie Lesakkan Gol ke-300

Rotterdam: Kemenangan 3-0 Feyenoord kotra Willem II, telah membuat Robin van Persi sukses menorehkan rekor baru dalam karier profesionalnya. Sumbangan satu gol pemain asal Belanda itu membuatnya kini telah mengoleksi 300 gol.



Satu gol pemain 34 tahun itu dicetak pada babak kedua di Stadion Feijenoord, Kamis 1 Maret dini hari WIB. Torehan golnya menit ke-60 mengoleksi 300 gol dalam kariernya sebagai pesepakbola.

Van Persie resmi pindah ke Feyenoord dari Fenerbahce pada Januari lalu dengan status bebas transfer. Sebelumnya, Van Persie sepakat memutus kontraknya dengan klub Turki, Fenerbahce.



Feyenoord bukan klub baru untuk Van Persie, klub yang berjuluk De club van het volk ini adalah tempat pertama kali pemain internasional Belanda tersebut melakukan debut profesional pertamanya pada 2001. Setelah tiga musim membela Feyenoord, Van Persie hijrah ke Inggris untuk bergabung dengan Arsenal.

Van Persie menghabiskan delapan musim di Arsenal. Dia mencetak 132 gol dalam 278 pertandingan bersama The Gunners dan memenangi Piala FA pada 2005.Di tahun 2012 Van Persie memilih pergi meninggalkan The Gunners dan memilih bergabung dengan Manchester United. Bersama United, dia langsung meraih trofi Premier League dan jadi top skor di musim pertamanya.Setelah tiga musim berseragam The Reds Devils, Van Persie memutuskan untuk bergabung dengan klub Turki Fenerbahce. Di sana dia mencatat 57 penampilan dan mengoleksi 25 gol.Di musim ini, Van Persie sudah bermain sebanyak enam kali dirinya juga sudah mengoleksi dua gol di kompetisi Eredivisie. Feyenoord sendiri saat ini menempati posisi kelima dengan 42 poin. (Soccerway).(KRS)