Patung Maradona Disebut Mirip Mantan Pebasket NBA Larry Bird

Kolkata: Diego Mardona dibuatkan patung oleh penggemarnya di Kota Kolkata, India. Menariknya, patung tersebut dinilai tidak terlalu mirip dengannya.



Patung dengan tinggi 12 kaki itu sedang memegang trofi Piala Dunia 1986. Sekilas patung tersebut tak terlihat seperti Maradona. Bahkan, ada salah satu netizen yang berkomentar patung lebih mirip mantan pebasket NBA Larry Bird.

"Patung Diego Maradona diresmikan di India. Apakah ini bisa disebut Larry Bird?," demikian kicauan Maximiliano Bretos.



Kendati demikian, Maradona tak ambil pusing dengan patung dirinya. Dia tetap menyambut gembira tekait inisiatif penggemarnya yang membuatkan patung.

Statue of Diego Maradona unveiled in India. Is it me or could this be repurposed as Larry Bird ? pic.twitter.com/XJwPJzqSOY