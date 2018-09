Jadi Starter Inggris Setelah Tiga Tahun, Shaw Alami Cedera Horor

London: Bek kiri timnas Inggris, Luke Shaw, baru saja kembali menjadi starter setelah tiga tahun pada laga UEFA Nations Legaue, 9 September kontra Spanyol. Namun, pemain Manchester United tersebut langsung mengalami cedera yang cukup parah.



Diminta Gareth Southgate menjadi starter, Shaw langsung menujukkan kualitasnya. Pemain berusia 23 tahun itu membuat assist untuk gol Marcus Rashford yang membuka keunggulan Inggris.

Akan tetapi, satu gol tersebut tak mampu memberikan kemenangan bagi The Three Lions. La Furia Roja langsung membalas dengan dua gol kemenangan pada babak pertama lewat Saul Niguez dan Rodrigo Moreno.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ?????????