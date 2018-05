Jadwal Indonesia di Piala AFF 2018: Garuda Tandang ke Singapura dan Thailand

Jakarta: Gelaran Piala AFF 2018 menghadirkan sejumlah perubahan. Beberapa perubahan utamanya adalah penambahan jumlah peserta dan tidak ada lagi sistem tuan rumah di babak penyisihan grup.



Mulai tahun ini, Piala AFF akan diikuti oleh 10 tim/negara (sebelumnya 8). Sebanyak 9 tim dengan peringkat terbaik akan langsung lolos ke fase grup. Sementara satu tiket tersisa akan diperebutkan dua tim via jalur kualifikasi. Untuk tahun 2018, dua tim yang akan bertarung memperebutkan tiket terakhir ke fase grup adalah Timor Leste vs Brunei Darussalam. Kedua tim akan memainkan dua pertandingan (kandang-tandang) untuk menentukan pemenang.

Sesuai dengan hasil undian yang baru digelar di Jakarta, Rabu 2 Mei 2018, pemenang laga Timor Leste vs Brunei akan tergabung di Grup B bersama dengan Singapura, Filipina, Indonesia dan juara bertahan, Thailand.



Sementara itu, Grup A dihuni Vietnam, Malaysia, Myanmar, Kamboja dan Laos. Babak penyisihan grup akan berlangsung mulai 8-25 November 2018.Selain soal jumlah peserta, perubahan yang tidak kalah menarik adalah dengan dihapusnya format tuan rumah di babak penyisihan grup. AFF memberlakukan format baru yang dianggap lebih adil, setiap tim di masing-masing grup sama-sama mendapat jatah dua kali bermain kandang dan dua kali tandang.Terkait hal ini, Indonesia harus memulai perjuangan di Piala AFF 2018 dengan melakoni partai tandang. Menurut jadwal yang dirilis di Website resmi AFF, Indonesia dijadwalkan melakoni laga tandang ke Singapura pada laga pembuka Grup B di National Stadium Singapura, 9 November.Sementara itu, dua pertandingan yang akan dimainkan di kandang Indonesia adalah melawan tim pemenang babak kualifikasi dan Filipina. Ini berarti, Indonesia juga harus melakoni partai tandang saat melawan Thailand.- Singapura vs Indonesia- Timor Leste/Brunei vs Thailand- Indonesia vs Timor Leste/Brunei- Filipina vs Singapura- Timor Leste/Brunei vs Filipina- Thailand vs Indonesia- Filipina vs Thailand- Singapura vs Timor Leste/Brunei- Thailand vs Singapura- Indonesia vs Filipina(ACF)