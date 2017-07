Penalti Marchisio Antar Juve Menang Tipis atas PSG

Metrotvnews.com, Miami: Juventus berhasil meraih kemenangan dalam laga kedua International Champions Cup (ICC) 2017 kontra Paris Saint-Germain (PSG), Kamis 27 Juli pagi WIB. Penalti Claudio Marchisio pada menit-menit akhir membawa La Vecchia Signora menang tipis 3-2.



Gol pertama pertandingan ini berhasil dicetak oleh Juventus melalui Gonzalo Higuain. Striker asal Argentina itu mencetak gol pada menit ke-45 sekaligus menutup babak pertama untuk keunggulan I Bianconeri 1-0.

JUVENTUS with a polished penalty by @ClaMarchisio8 brings it to 3-2 in 89'. #2017ICC #PSGJUVE