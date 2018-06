Sindiran Telak Mohamed Salah kepada Sergio Ramos

Heysel: Mohamed Salah membalas komentar Sergio Ramos soal insiden yang membuatnya mendapatkan cedera bahu yang ia dapat pada final Liga Champions 27 Mei 2018 silam. Sebelumnya disebutkan jika Ramos menganggap bahwa cedera tersebut adalah karena salah Salah sendiri.



Timnas Mesir tetap membawa Salah meski kemungkinan besar tidak bisa dimainkan pada dua laga perdana babak grup Piala Dunia 2018. Pengobatan tetap dijalani oleh tim medis dengan sigap untuk mengobati dislokasi bahu akibat salah bertumpu saat dijatuhkan Ramos.

Salah mengaku, kondisinya saat ini sudah jauh lebih baik. Namun, ia tidak bisa mengonfirmasi apakah siap bermain di laga pembuka atau tidak.



"Saya sudah baik, mudah-mudahan bisa bermain lawan Uruguay. Semuanya tergantung pada bagaimana saya merespons ketika terjadi benturan fisik dalam persiapan menuju kick off Piala Dunia," kata Salah kepada Marca.



Mantan pemain FC Basel, Chelsea, AS Roma, dan Fiorentina itu lalu membalas komentar Ramos soal penyebab cedera yang ia alami. Menurutnya, klaim bek Real Madrid itu kocak.



"Mungkin saya tidak beruntung, saya tidak tahu. Apakah benar Ramos bilang saya duluan yang menjepit lengannya? Lucu sekali," sahut Salah lagi.



"Begini, saya jadi lebih baik ketika orang yang membuat saya menangis tiba-tiba melawak dan saya tertawa. Mungkin dia bisa bilang kalau saya sudah siap bermain di Piala Dunia? Dia sempat mengirim pesan kepada saya, tapi tidak pernah saya bilang saya baik-baik saja," pungkasnya.



