Profil Tim & Jadwal Perempat Final Piala Asia U-16 2018

Jakarta: Delapan negara telah memastikan maju ke perempat final Piala Asia U-16. Timnas Indonesia U-16 menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang masuk ke delapan besar.



Sebelumnya ada empat wakil dari Asia Tenggara yang tampil di Piala Asia U-16. Selain Indonesia, ada juga Vietnam, Thailand, dan tuan rumah Malaysia.

Tapi ketiga tim tersebut harus mengakhiri langkah mereka hanya sampai fase grup. Sementara Indonesia melenggang dengan status juara grup C.



Pasukan Fakhri Husaini akan menghadapi Australia yang merupakan runner up grup D di perempat final. Laga tersebut akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Senin 1 Oktober mendatang.



Enam tim lainnya adalah, Jepang yang merupakan juara grup A akan berhadapan dengan Oman. Sementara Korea Utara ditantang Tajikistan.



Korea Selatan, pemegang juara Piala Asia U-16 sebanyak dua kali, di perempat final bakal berhadapan dengan India. Korsel merupakan juara grup D, sementara India adalah runner up grup C.



Berikut profil delapan kontestan perempat final Piala Asia U-16:

-Jepang

Partisipasi: 15 kali

Prestasi: Juara 2 x (1994, 2006)



-Oman

Partisipasi: 10 kali

Prestasi: Juara 2 x (1996, 2000)



-Indonesia

Partisipasi: 6 kali

Prestasi: Tempat keempat (1990)



-Australia

Partisipasi: 6 kali

Prestasi: Semifinalis (2010, 2014)



-Korea utara

Partisipasi: 11 kali

Prestasi: Juara 2 x (2010, 2014)



-Tajikistan

Partisipasi: 3 kali

Prestasi: Tempat ketiga (2006)



-Korsel

Partisipasi: 14 kali

Prestasi: Juara 2 x (1986, 2002)



-India

Partisipasi: 8 kali

Prestasi: Perempat final (2002)



Jadwal Perempat Final:

Minggu 30 September

15 : 30 WIB: Jepang vs Oman

19 : 45 WIB: Korea Utara vs Tajikistan



Senin 1 Oktober

15 : 30 WIB: Indonesia vs Australia

19 : 45 WIB: Korea Selatan vs India



