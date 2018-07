Statistik Egy Maulana Vikri di Semifinal Piala AFF U-19

Sidoarjo: Egy Maulana Vikri memiliki peran vital saat membela timnas U-19 menghadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U-19, Kamis 12 Juli 2018. Meski akhirnya kalah, bintang masa depan Indonesia itu mencatat statistik impresif.



Timnas U-19 menelan kekalahan adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga waktu normal. Egy mencetak gol perdana melalui titik putih di awal-awal pertandingan sebelum disamakan lawan menit 15.

Itu merupakan gol pertama Egy di pertandingan pertamanya di Piala AFF U-19. Seperti diketahui, penyerang berusia 18 tahun itu baru datang dari Polandia karena Lechia Gdansk, klub Egy, baru mengijinkan si pemain pulang ke Indonesia pada semifinal tersebut.



Egy tidak bermain full, sebab menit 88 ia harus ditarik keluar. Cedera dan kelelahan memaksa pemuda asal Medan itu digantikan Muhammad Luthfi.



Di babak pertama, ia beroperasi di belakang Muhammad Rafli. Egy menjadi kreator utama serangan Garuda Muda. Insiden penalti yang akhirnya berbuah gol buat Indonesia pun bermula dari umpan matangnya kepada Saddil Ramdani.



Medcom.id mencatat, Egy melepaskan 19 kali passing. Hanya empat kali saja operannya tidak menemui sasaran. Minimnya jumlah passing bisa dimaklumi, sebab di babak kedua, coach Indra Sjafri menempatkannya sebagai lone striker sehingga ia terbilang jarang menguasai bola.



Catatan impresif lainnya yakni menyoal keberhasilannya melewati pemain Malaysia. Sepanjang 88 menit ia berada di atas lapangan, enam kali gocekannya lolos dari pengawalan pemain bertahan lawan.



Sayangnya, ia juga kedapatan lima kali kehilangan bola. Seluruhnya terjadi setelah pemain Malaysia merebutnya dengan melakukan tekel.



Selain itu, Egy melepaskan enam kali tembakan, dua di antaranya mengarah ke gawang, termasuk tendangan penaltinya yang berujung gol. Empat percobaan tendangan yang dilakukan Egy tidak mengenai target dan diblok oleh barisan pertahanan Malaysia.



Kekurangan Egy dalam bertahan juga patut dicermati. Memiliki tubuh relatif kecil membuat ia cenderung menghindari duel udara. Medcom.id mencatat ia tidak satu kali pun memenangi duel udara; lima percobaannya selalu gagal.



Sesekali Egy turun membantu pertahanan. Hanya dua kali saja ia mampu melakukan intersep dan merebut bola dari penguasaan lawan, satu di antaranya ia lakukan dengan melakukan tekel.



Statistik Egy Maulana Vikri vs Malaysia:



Attacking

Passing sukses: 14

Passing gagal: 4

Ditekel: 5

Shot on goal: 2

Shot off target/blocked: 4

Melewati lawan: 6

Kehilangan bola: 5



Defensive:

Duel udara berhasil: 0

Duel udara gagal: 5

Menekel: 1

Intersep: 2



