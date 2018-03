Daftar 9 Bintang Sepak Bola yang Hijrah ke MLS

Jakarta: Bergabungnya Zlatan Ibrahimovic ke LA Galaxy menambah panjang daftar pemain kelas dunia yang meramaikan Major League Soccer (MLS) atau liga sepak bola Amerika Serikat.



Gerbong pertama yang memilih hijrah ke Negeri Paman Sam di antaranya adalah Thierry Henry, David Beckham, dan Robbie Keane. Lebih banyak pemain kemudian menyusul, seperti Andrea Pirlo, David Villa, Steven Gerrard, Kaka, sampai Frank Lampard.

Umumnya, pemain-pemain papan atas tersebut datang di usia yang sudah tidak muda lagi. Akan tetapi, ada beberapa nama yang menjajal MLS di usia emas, sebut saja Sebastian Giovinco, Carlos Vela, dan Kenwyne Jones (eks Stoke City - 32).



Faktor sulitnya beradaptasi dengan kerasnya sepak bola Eropa di usia senja membuat David Villa cs memilih hengkang ke MLS. Terlebih, limpahan dana yang tak sedikit tak jarang menjadi alasan mereka memutuskan pindah.



Ibrahimovic, di sisi lain, menolak jika keputusannya hijrah ke LA Galaxy karena tergiur dengan uang. Baginya, meski dalam setahun belakangan kerap dilanda cedera, menyelami pengalaman dan mengembangkan sepak bola di Amerika Serikat menjadi prioritas utama.



"Saya senang sekali bisa mendapat pengalaman di Galaxy, saya ingin tahu bagaimana sepak bola di sana, menjadi bagian inti dari tim ini, dan membuat segalanya lebih baik," ujar Ibra dikutip dari BBC.



"Setelah menenangi 33 gelar di Eropa, bermain untuk tim-tim terbaik di dunia bersama pemain-pemain terbaik, saya ingin datang ke Amerika Serikat. Saya ingin orang-orang menikmati permainan saya. Saya memilih Galaxy karena ingin melakukan hal tersebut," sambungnya.



Berikut ini Medcom.id merangkum sejumlah pesepak bola dunia yang hijrah ke MLS. Beberapa di antaranya masih aktif bermain hingga saat ini.



David Villa

Pada 2014, Villa mengumumkan bakal meninggalkan Atletico Madrid. Beberapa hari berselang, New York City FC meresmikan Villa untuk bermain di MLS musim 2015.



"Saya ingin membantu MLS berkembang. Buat New York City FC, saya bertekad membawa tim ini menjadi yang terbaik di liga," ujar eks Barcelona dan Valencia itu dikutip dari laman resmi klub.



David Beckham



Serupa dengan Villa, kepastian Beckham berlabuh ke MLS juga sudah diketahui jauh hari. 11 Januari 2007 atau saat kontraknya masih menyisakan enam bulan lagi bersama Real Madrid, Becks diumumkan bergabung dengan LA Galaxy.



Pada 2009, suami Victoria Beckham itu kembali ke Eropa, tepatnya menuju AC Milan. Kala itu ia berstatus pinjaman selama setengah musim saja.



Andrea Pirlo

Maestro lini tengah Italia itu hanya menghabiskan dua musim kompetisi bersama New York City. Sebelum Graziano Pelle menyandang status pemain Italia dengan gaji terbesar dunia (Shandong Luneng), Pirlo sempat merasakan gelimang harta mencapai USD8 juta atau setara dengan Rp110 miliar per tahun.



Pada musim perdananya, eks Brescia, Inter, AC Milan, dan Juventus itu cuma menyumbangkan satu gol saja, tetapi total assist-nya mencapai 11 kali dari 32 penampilan. Ia pensiun setelah melahap 15 penampilan saja pada musim keduanya.



Thierry Henry

Legenda hidup Arsenal ini bisa dianggap sebagai bintang MLS yang performanya awet. Meski dimakan usia, rentetan golnya untuk New York Red Bulls relatif banyak.



Bergabung pada Juli 2010 dan pensiun empat tahun berikutnya, mantan pemain timnas Prancis itu sukses melesakkan 51 gol dari 122 penampilan. Pada 2012 ia sempat kembali ke Arsenal selama dua bulan dengan status pinjaman dan berhasil mencetak satu gol dari empat penampilan.



Didier Drogba

Drogba bergabung dengan Montreal Impact, tim Kanada yang berkompetisi di MLS, pada 2015. Sempat mengalami cedera lutut, Drogba kembali bermain pada pekan keenam dan mencetak gol perdananya ke gawang Chicago Fire.



Total, ia bermain sebanyak 27 kali di semua kompetisi dan sukses memborong 11 gol dan enam assist untuk Impact. Ia lalu bergabung dengan Phoenix Rising (divisi dua MLS) dan diangkatsebagai pemilik klub.



Bastian Schweinsteiger

Dibeli Manchester United dari Bayern Muenchen dengan nilai transfer mencapai 8 juta poundsterling (Rp155 miliar) pada musim 2015--2016, tak banyak yang bisa ia berikan lantaran kerap dibangkucadangkan.



Pada Maret musim berikutnya, Man United akhirnya melepasnya ke Chicago Fire dengan status bebas transfer. Di tahun pertamanya bersama Fire, gelandang elegan asal Jerman itu bermain sebanyak 30 kali dengan lesakkan empat gol dan tiga assist.



Kaka



Lahir dengan nama lengkap Ricardo Izecson dos Santos Leite, Kaka menuai sukses luar biasa besar bersama AC Milan. Ia lalu hijrah ke Real Madrid dan performanya cenderung menurun.



Orlando City menjadi pelabuhan pemain asal Brasil itu pada musim 2014--2015. Kaka menghabiskan 30 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan 10 gol serta enam assist sebelum pensiun. Dia tiga tahun berkarier di Amerika Serikat.



Steven Gerrard

Ikon Liverpool dan gelandang tak tergantikan di timnas Inggris ini juga tak mau kehilangan kesempatan menjajal sepak bola Amerika Serikat. Alih-alih pensiun di Anfield, Gerrard akhirnya memutuskan pergi menuju LA Galaxy pada 2016--2017.



Kini ia telah pensiun sebagai pesepak bola. Liverpool kemudian merekrutnya sebagai pelatih tim junior.



Frank Lampard

Lampard memutuskan bergabung dengan New York City usai kenyang pengalaman bersama West Ham United, Swansea City, dan tentunya Chelsea. Pada 2014--2015, ia bergabung dengan New York City FC dengan status bebas transfer.



Pemain pengoleksi 176 gol di Liga Primer Inggris itu sempat dipinjamkan ke Manchester City sebelum akhirnya memutuskan pensiun di New York musim 2016--2017.



