Juara Bertahan Jerman Amankan Tempat di Rusia

Metrotvnews.com, Belfast: Juara bertahan Jerman memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2018. Fakta itu didapatkan usai mempermalukan tuan rumah Irlandia Utara 3-1, Jumat 6 Oktober dini hari tadi WIB.



Sejatinya Jerman hanya membutuhkan satu poin di Belfast. Meski begitu, skuat asuhan Joachim Loew ini tak mengendurkan agresivitas permainan mereka demi mencapai kemenangan 100 persen di kualifikasi ini.

Walau absennya para pemain kunci yang merupakan para pahlawan di Piala Dunia 2014 lalu, seperti Mario Goetze, Sami Khedira, Manuel Neuer dan Mesut Oezil, kualitas Jerman masih di atas dari tuan rumah.

Klik di sini: Secara Mental, Oezil Sudah Tinggalkan Arsenal

Klik di sini: PT LIB Kaget dengan Ancaman Mogok Main 15 Klub Liga 1

Jerman menunjukkan kekuatan mereka dengan permainan yang begitu mendalam. Terbukti dua gol sudah bersarang ke gawang Irlandia Utara pada babk pertama melalui Sebastian Rudy menit kedua dan Sandro Wagner pada menit ke-21.Pada babak kedua, Jerman mempertegas keunggulan setelah Joshua Kimmich membuat skor menjadi 3-0 untuk Tim Panser pada menit ke-86. Sebelum akhirnya laga yang berlangsung di Windsor Park ini ditutup oleh gol hiburan tuan rumah melalui Josh Magennis pada menit ke 90+3.Dengan kemenangan ini, Jerman menemani tiga tim dari Eropa lainnya seperti Rusia, Belgia, dan Inggris yang juga telah lolos ke putaran final Piala Dunia tahun depan. Sekaligus memantapkan posisi mereka di puncak klasemen grup C dengan selalu menang dalam sembilan pertandingan yang mereka lakoni.Namun meski sudah dikatakan lolos, Jerman masih harus bermain menghadapi Azerbaijan pada 9 Oktober mendatang. Sementara Irlandia Utara yang sudah meraih tiket play off harus berjuang pada pertandingan terakhir dengan menghadapi tuan rumah Norwegia.McGovern; McAuley, Evans, Hodson, McLaughlin, Davis, Brunt, C. Evans, Norwood; Lafferty, MagennisTer Stegen; Boateng, Hummels, Plattenhardt. Goretzka; Kroos, Draxler, Rudy, Kimmich, Mueller; Wagner(FIR)