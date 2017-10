Jadwal Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Hari Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2018 masih akan digelar hari ini Sabtu 7 Oktober hingga Minggu 8 Oktober dini hari.



Dari zona Eropa, sembilan pertandingan akan digelar malam hingga dini hari. Diantaranya laga antara juara Piala Eropa Portugal yang akan menghadapi Andorra di Grup B.

Kemenangan menjadi harga mati bagi Portugal jika ingin membuka peluang lolos otomatis. Pasalnya, Selecao das Quinas yang berada di posisi kedua hanya terpaut tiga poin dari Swiss di puncak klasemen yang akan menghadapi Hungaria.

Sedangkan dari Grup A, Prancis wajib memetik kemenangan dari Bulgaria untuk menjaga peluang merebut tiket putaran final Piala Dunia. Sedangkan pesaing terdekatnya, Swedia akan menghadapi Luksemburg yang sudah dipastikan gagal ke final Piala Dunia.Sementara, langkah Belanda lolos ke Piala Dunia tampak kian berat meski masih akan menghadapi Belarusia dini hari nanti. Tim Oranye tertinggal tiga poin dari Swedia yang masih menjadi runner-up.23:30 WIB - Swedia vs Luksemburg23:30 WIB - Kep. Faroe vs Latvia23:30 WIB - Bosnia Herzegovina vs Belgia23:30 WIB - Gibraltar vs Estonia01:45 WIB - Belarusia vs Belanda01:45 WIB - Bulgaria vs Prancis (Live RCTI)01:45 WIB - Andorra vs Portugal (Live Global TV)01:45 WIB - Swiss vs Hungaria01:45 WIB - Siprus vs Yunani20:00 WIB - Afrika Selatan vs Burkina Faso20:00 WIB - Uganda vs Ghana23:00 WIB - Nigeria vs Zambia23:00 WIB - Kamerun vs Aljazair00:00 WIB - Guinea vs Tunisia00:00 WIB - Libya vs Kongo00:30 WIB - Tanjung Verde vs Senegal02:00 WIB - Maroko vs Gabon(REN)