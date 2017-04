Hasil Lengkap Sepak Bola Pertandingan Malam Tadi

Metrotvnews.com, Jakarta: Laga akhir pekan di beberapa liga top Eropa pada Minggu 30 April telah rampung digelar. Dari keseluruhan hasil, hanya beberapa tim unggulan yang meraih hasil memuaskan.



Salah satu tim unggulan yang meraih hasil memuaskan adalah Chelsea. The Blues berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas Everton dengan skor 3-0 pada pekan ke-35 Liga Primer Inggris.

Kemenangan tersebut membawa Chelsea semakin kokoh di puncak klasemen. Mereka kini masih unggul empat poin dari Tottenham Hotspur yang berada di posisi kedua.Sementara itu, Tottenham juga mampu menuai kemenangan saat menjamu Arsenal. Pada laga tersebut, The Lilywhites berhasil menaklukkan Arsenal dengan skor 2-0.Hasil kurang memuaskan justru didapat duo Manchester, yakni Manchester United dan Manchester City. Red Devils harus puas ditahan imbang Swansea City dengan skor 1-1. Sedangkan, The Citizens bermain imbang di markas Middlesbrough dengan skor 2-2.Skor imbang juga didapat salah satu tim Liga Serie-A Italia, AC Milan. I Rossoneri harus puas bermain imbang saat bertandang ke markas Crotone dengan skor 1-1.Nasib lebih buruk didapat tim raksasa Liga Serie-A Italia, AS Roma. Mereka menelan kekalahan saat menghadapi tim sekotanya, Lazio dengan skor 1-3.Sedangkan kemenangan justru didapat Napoli saat bertandang ke markas Inter Milan. Partenopei mampu mempermalukan Inter dengan skor 1-0 di Stadion Giuseppe Meazza.Manchester United 1-1 Swansea CityEverton 0-3Middlesbrough 2-2 Manchester City2-0 ArsenalOsasuna 2-2 Deportivo La CorunaReal Betis 1-42-0 LeganesCelta Vigo 0-3AS Roma 1-3Genoa 1-22-0 FiorentinaCrotone 1-1 AC MilanCagliari 1-0 PescaraEmpoli 1-34-0 UdineseInter Milan 0-14-0 Hamburger SV1-0 Eintracht FrankfurtSM Caen 1-5Dijon FCO 0-0 Girodins de Bordeaux3-1 Paris Saint-GermainAZ Alkmaar 0-2(PAT)