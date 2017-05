Mengintip Rapor Rashford, Pogba, dan Sergio Romero

Metrotvnews.com, Vigo: Manchester United sukses mengalahkan Celta Vigo pada leg pertama semifinal Liga Europa 2016 -- 2017, Jumat 5 Mei. United patut berterima kasih kepada Marcus Rashford lantaran mencetak gol semata wayang di Estadio de Balaidos.



United memang sempat kesulitan membongkar pertahanan Celta Vigo. Maklum, pertahanan Celta Vigo boleh dibilang bermain solid dan apik.

Marcus Rashford's game by numbers vs. Celta Vigo:



85% pass acc.

3 shots

2 shots on target

2 blocks

1 stunning free-kick



Difference maker. pic.twitter.com/dtx6SGW15P — Squawka Football (@Squawka) May 4, 2017

Paul Pogba's first half by numbers vs. Celta Vigo:



100% take-ons completed

100% aerial duels won

4 aerial duels

3 take-ons

2 clearances



???? pic.twitter.com/svtsiPok0n — Squawka Football (@Squawka) May 4, 2017

Sergio Romero for Man Utd across all competitions this season:



15 games ????

10 clean sheets ??

5 goals conceded ??



Able deputy. pic.twitter.com/XNHg3KnPGh — Squawka Football (@Squawka) May 4, 2017

Video: Garis Akhir Sang Legenda AS Roma

Akan tetapi, satu kesalahan tuan rumah langsung dimanfaatkan oleh United. Adalah Marcus Rashford yang mampu menorehkan gol lewat eksekusi tendangan bebas. Berkat torehan itu pula, kans United ke final Liga Europa terbuka lebar.Selain Rashford, Paul Pogba juga tampil impresif. Setidaknya, dari lini tengah ia bisa membantu menyerang dan bertahan sama baiknya.Satu nama yang tidak boleh dilupakan juga ialah kiper Sergio Romero. Meski kerap menjadi cadangan, ia selalu membuktikan kapasitasnya untuk menggantikan David De Gea.Berikut rapor Rashford, Pogba, dan Romero saat menghadapi Celta Vigo:(ASM)