Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola menarik masih akan tersaji hari ini, Rabu 9 Januari hingga Kamis 10 Januari dini hari. Copa del Rey, Piala Liga Inggris, hingga Piala Asia 2019 akan memainkan pertandingannya.

Dari Copa del Rey, empat laga lanjutan babak perempat final akan tersaji. Dua tim papan atas Real Madrid dan Atletico Madrid akan beradu nasib pada leg pertama perempat final.



Los Blancos akan menantang Leganes di Santiago Bernabeu. Konsistensi Madrid kembali diuji pada laga ini setelah sebelumnya takluk oleh Real Sociedad di ajang La Liga.



Sedangkan Atletico Madrid akan melawat ke Estadi Municipal de Montillivi, markas Girona. Los Rojiblancos harus mengantisipasi permainan Girona yang kerap membuat kejutan saat bertemu tim kuat.



Terbukti Girona yang merupakan adik tiri Manchester City, karena diakuisisi City Football Group sempat mengalahkan Real Madrid. Mereka pun kini mampu merangsek ke papan tengah La Liga menempati posisi sembilan.



Beralih ke Piala Liga Inggris, satu partai akan dimainkan oleh Manchester City. Tim asuhan Josep Guardiola itu akan menghadapi Burton Albion pada babak semifinal di Stadion Etihad.



Kans City menapaki final Piala Liga musim ini sangat terbuka lebar. Pasalnya, mereka hanya akan menghadapi Burton yang notabenenya tim papan tengah di kasta kedua Liga Inggris (League One).



Sedangkan dari turnamen Piala Asia 2019, empat pertandingan penyisihap grup akan tersaji. Salah satunya adalah pertandingan tim kuat Asia, Jepang.



Tim tersukses di Piala Asia tersebut akan memainkan laga perdana Grup F kontra Turkmenistas. Sedangkan dari Grup E, Qatar juga akan melakoni laga perdana Piala Asia 2019 dengan menantang Lebanon.



Berikut jadwal pertandingan sepak bola hari ini:



Copa del Rey:

01.30 WIB - Girona vs Atletico Madrid

02.30 WIB - Getafe vs Real Valladolid

02.30 WIB - Villarreal vs Espanyol

03.30 WIB - Real Madrid vs Leganes



Piala Liga Inggris:

02.45 WIB - Manchester City vs Burton Albion



Piala Asia 2019:

18.00 WIB - Jepang vs Turkmenistan

20.30 WIB - Uzbekistan vs Oman

23.00 WIB - Qatar vs Lebanon









