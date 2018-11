Jakarta: Pekan penuh bigmatch akan tersaji di Liga-liga Top Eropa. Salah satu yang paling ditunggu adalah Derbi Manchester yang berlangsung pada Minggu 11 November malam.



Dua tim asal Manchester, Manchester City dan Manchester United akan bentrok di Etihad Stadium pada lanjutan Liga Primer Inggris ke-12. Keduanya sedang mengalami masa indah dalam beberapa hari ini.

Menjelang laga pada Minggu 11 November nanti, City baru saja menang besar atas klub asal Ukraina, Shakhtar Donetsk dengan skor 6-0 di Liga Champions tengah pekan lalu.



Dalam ajang yang sama, United habis mempermalukan peraih scudetto tujuh musim beruntun, Juventus di Allianz Stadium dengan skor 2-1. Tentu dengan sama-sama menjalani tren positif, kedua klub akan bermain ngotot demi melanjutkan kemenangan.



Selain itu, di Liga Italia ada dua klub besar yang saling berebut poin penuh, yaitu AC Milan melawan Juventus pada Minggu 11 November. Bermain di San Siro, Rossoneri memiliki persiapan yang minim, mengingat dini hari tadi mereka baru saja bermain di Liga Europa.



Sedangkan Juve yang baru saja dipermalukan United pada ajang Liga Champions, punya memiliki satu hari istirahat lebih banyak ketimbang tuan rumah. Kendati demikian, dengan kekalahan mengejutkan dari MU, anak-anak asuhan Massimiliano Allegri butuh untuk mengembalikan kepercayaan diri.



Selain itu dua raksasa La Liga pada pekan ke-12 ini akan menghadapi dua klub yang sedang labil performanya. Barcelona akan menjamu Real Betis dan Real Madrid bertandang ke markas Celta Vigo.



Berikut jadwal siaran langsung Liga Top Eropa akhir pekan ini:

Pekan ke-11 Liga Primer Inggris:

Sabtu 10 November

19 : 30 WIB: Cardiff City vs Brighton & Hove Albion (beIN Sports 1 LIVE)

22 : 00 WIB: Huddersfield Town vs West Ham United

22 : 00 WIB: Leicester City vs Burnley

22 : 00 WIB: Newcastle United vs Bournemouth (beIN Sports 3 LIVE)

22 : 00 WIB: Southampton vs Watford (beIN Sports 1 LIVE)



Minggu 11 November

00 : 30 WIB: Crystal Palace vs Tottenham Hotspur (beIN Sports 1 LIVE)

19 : 00 WIB: Liverpool vs Fulham (beIN Sports 1 LIVE)

21 : 15 WIB: Chelsea vs Everton (beIN Sports 1 LIVE)

23 : 30 WIB: Arsenal vs Wolverhampton (beIN Sports 3 LIVE)

23 : 30 WIB: Manchester City vs Manchester United (beIN Sports 1 & RCTI LIVE)



Pekan ke-11 Liga Italia Serie-A:

Sabtu 10 November

02 : 30 WIB: Frosinone vs Fiorentina (beIN Sports 1 LIVE)

21 : 00 WIB: Torino vs Parma



Minggu 11 November

00 : 00 WIB: SPAL vs Cagliari (beIN Sports 3 LIVE)

02 : 30 WIB: Genoa vs Napoli (beIN Sports 1 LIVE)

18 : 30 WIB: Atalanta vs Inter Milan (beIN Sports 3 LIVE)

21 : 00 WIB: Chievo vs Bologna

21 : 00 WIB: Empoli vs Udinese

21 : 00 WIB: Roma vs Sampdoria (beIN Sports 3 LIVE)



Senin 12 November

00 : 00 WIB: Sassuolo vs Lazio

02 : 30 WIB: Milan vs Juventus (beIN Sports 3 LIVE)



Pekan ke-11 La Liga Spanyol

Sabtu 10 November

03 : 00 WIB: Levante vs Real Sociedad (beIN Sports 2 LIVE)

19 : 00 WIB: Real Valladolid vs Eibar (beIN Sports 2 LIVE)

22 : 15 WIB: Getafe vs Valencia (beIN Sports 2 LIVE)



Minggu 11 November

00 : 30 WIB: Atletico Madrid vs Athletic Bilbao (beIN Sports 2 LIVE)

02 : 45 WIB: Girona vs Leganes (beIN Sports 2 LIVE)

18 : 00 WIB: Deportivo Alaves vs Huesca (beIN Sports 2 LIVE)

22 : 15 WIB: Barcelona vs Real Betis (beIN Sports 2 LIVE)



Senin 12 November

00 : 30 WIB: Rayo Vallecano vs Villarreal (beIN Sports 2 LIVE)

00 : 30 WIB: Sevilla vs Espanyol (beIN Sports 2 LIVE)

02 : 45 WIB: Celta Vigo vs Real Madrid (beIN Sports 2 & SCTV LIVE)



Perkiraan Formasi Singapura vs Indonesia







(ACF)