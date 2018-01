Real Madrid Mendominasi UEFA Team of the Year 2017

Swiss: Lima pemain Real Madrid masuk sebagai UEFA Team of the Year 2017, jauh lebih banyak ketimbang Barcelona yang cuma mengirimkan satu megabintangnya, Lionel Messi.



Sebanyak 8.779.639 voters memilih pemain dalam UEFA Team of the Year 2017. Jumlah tersebut naik sekitar 1,6 juta orang dibandingkan tahun lalu.



Sergio Ramos mendapatkan jumlah vote terbanyak dengan 588.315 pemilih. Ia berduet dengan bek tengah Juventus, Giorgio Chiellini, dan diapit oleh Marcelo (Real Madrid) serta Dani Alves (Paris Saint-Germain).



Adapun, formasi yang digunakan adalah 4-4-2. Formasi tersebut juga dipilih berdasarkan keinginan pemilih, di mana total ada 459.797 votes.Dominasi Madrid kembali terlihat di lini tengah. Toni Kroos dan Luka Modrid menjadi jenderal di pos gelandang. Keduanya ditemani Eden Hazard (Chelsea) dan Kevin de Bruyne (Manchester City).Di posisi depan, ada nama Cristiano Ronaldo (Real Madrid) dan Lionel Messi (Barcelona). Neymar (Paris Saint-Germain) gagal menembus susunan pemain terbaik UEFA 2017.Dua bintang Liga Primer Inggris, David De Gea dan Harry Kane juga tidak masuk UEFA Team of the Year. N'Golo Kante sebagai pemain yang sukses meraih dua gelar Liga Primer Inggris dua kali secara beruntun turut absen.(ACF)