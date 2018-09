Gadis Cilik Keturunan Indonesia Sihir Ibrahimovic dan Pendukung LA Galaxy

Los Angeles: Malea Emma Tjandrawidjaja, penyanyi cilik berdarah Indonesia tengah viral di Amerika Serikat. Ya, gadis cilik berusia tujuh tahun itu menjadi bintang tamu sebelum pertandingan Major League Soccer (MLS) antara LA Galaxy kontra Seattle Sounders, Minggu 23 September lalu.



Emma mendapat kesempatan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat yang berjudul "The Star Spangled Banner". Tak disangka ia membuat seisi stadion riuh mendengar suara soprannya.

Mendapatkan kesempatan menyanyikan lagu kebangsaan tak didapat Emma tanpa perjuangan. Ia harus memenangi kontes yang memang dilakukan LA Galaxy.



Seperti dilansir ABC News, suara merdu Emma telah memenangkan hati para penonton. Pujian juga langsung disampaikan pihak klub LA Galaxy.



Tak cuma itu, bintang LA Galaxy Zlatan Ibrahimovic juga memberikan pujian kepada Emma. Mantan pemain Manchester United itu menyebut Emma sebagai MVP (Most Valuable Player) di laga hari itu.



"Dialah pemain terbaik sesungguhnya pada laga ini," kata Zlatan Ibrahimovic, striker LA Galaxy di akun Twitter pribadinya.



Menurut sang ayah, Arman Tjandrawidjaja, Malea Emma sudah bernyanyi sejak berumur tiga tahun.



"Sejak mulai berbicara, dia selalu bernyanyi. Sampai-sampai, kadang kami memintanya untuk diam," kata sang ayah seperti dikutip dari USA Today.



Suara merdu Emma ternyata membawa efek positif untuk LA Galaxy yang akhirnya menang 3-0 atas Seattle Sounders. Ketiga gol tersebut dicetak oleh Ibrahimovic, Ola Kamara, dan Emmnuel Boateng.



