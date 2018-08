Jadwal Siaran Langsung Final Piala AFF U-16: Thailand vs Indonesia

Sidoarjo: Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Thailand pada babak final Piala AFF U-16, Sabtu 11 Agustus 20s I18. Sesuai jadwal yang dirilis, pertandingan dimulai pukul 19:00 WIB di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur.



Indonesia lolos ke final usai mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0. Kala itu, Amiruddin Bagus Kahfi Al-Fikri mencetak gol dari titik putih.

Sedangkan Thailand, mereka membungkam Myanmar dengan kedudukan 1-0. Thanarin Thumsen menjadi pencetak gol semata wayang kemenangan Thailand.



Saat ini, Timnas Indonesia U-16 berada pada performa terbaiknya. Pada penyisihan grup, Indonesia berhasil sapu bersih kemenangan. Lebih spesial lagi, produktifitas golnya juga luar biasa.



Skuat polesan Fachri Husaini itu sudah menorehkan 21 gol dan hanya kebobolan tiga gol. Sedangkan Thailand, mereka juga keluar sebagai juara grup. Catatannya, mereka meraih kemenangan tiga kali dan sekali imbang.

Berdasarkan catatan yang ada, Timnas Indonesia U-16 sudah dua kali menembus final. Terakhir pada AFF U-16 Myanmar. Sayang, kala itu Indonesia kalah dari Malaysia via adu penalti.Selain babak final, pertandingan perebutan juara ketiga antara Myanmar kontra Malaysia akan berlangsung sore ini.Jadwal siaran langsung Timnas U-16 Thailand IndonesiaPerebutan peringkat tiga: Myanmar vs Malaysia (15:30 WIB)Final: Thailand vs Indonesia (19:00 WIB - Live Indosiar)(ASM)