Jadwal Siaran Langsung Arsenal vs Liverpool Malam Ini

Jakarta: Kompetisi top di Eropa kembali bergulir pada Sabtu 3 November malam hari hingga Minggu 4 November dini hari WIB. Arsenal kontra Liverpool akan menjadi sajian paling menarik pada malam hari nanti.



Laga antara Arsenal kontra Liverpool merupakan laga ke-11 Liga Primer Inggris 2018--2019. Keduanya akan bertarung di Stadion Emirates yang merupakan markas Arsenal.

Bagi Arsenal, laga ini menjadi momentum buat mereka untuk meraih tiga angka. Mengingat, The Gunners akan tampil di markas sendiri dan tidak ingin kehilangan poin di hadapan publik sendiri.



Mendapatkan tiga angka pada laga ini juga sangat penting untuk Arsenal agar bisa meningkatkan posisi mereka di klasemen. Andai bisa menang, Arsenal berpotensi untuk naik ke peringkat ketiga klasemen.



Saat ini, tim Meriam London berada di peringkat keempat dengan mengoleksi 22 poin. Mereka terpaut dua poin dari Chelsea yang berada di peringkat ketiga.



Kemenangan pun juga penting bagi Liverpool nanti. Pasalnya, mereka sedang bersaing untuk memperebutkan puncak klasemen dari Manchester City. Kini, keduanya sama-sama mengoleksi 26 poin. Hanya saja, Liverpool kalah produktivitas gol sehingga mereka harus menempati peringkat kedua.





Berikut jadwal lengkap pertandingan liga top Eropa pada Sabtu 3 November malam hari hingga Minggu 4 November dini hari WIB:



Liga Primer Inggris (Matchday ke-11)

Sabtu 3 November

19:30: AFC Bournemouth vs Manchester United (live beIN Sports 1)

22:00: Cardiff City vs Leicester City

22:00: Everton vs Brighton & Hove Albion (live beIN Sports 1)

22:00: Newcastle United vs Watford

22:00: West Ham United vs Burnley



Minggu 4 November

00:30: Arsenal vs Liverpool (live beIN Sports 1 & RCTI)

02:45: Wolverhampton vs Tottenham Hotspur (live beIN Sports 1)





La Liga Spanyol (Jornada ke-11)

Sabtu 3 November

19:00: Leganes vs Atletico Madrid (live beIN Sports 2)

22:15: Real Madrid vs Real Valladolid (live beIN Sports 2)



Minggu 4 November

00:30: Valencia vs Girona (live beIN Sports 2)

02:45: Rayo Vallecano vs Barcelona (live beIN Sports 2 & SCTV)





Liga Serie-A Italia (Giornata ke-11)

Sabtu 3 November

21:00: Inter Milan vs Genoa (live beIN Sports 3)



Minggu 4 November

00:00: Fiorentina vs AS Roma (live beIN Sports 3)

02:30: Juventus vs Cagliari (live beIN Sports 3)





Bundesliga 1 Jerman (Spieltag ke-10)

Sabtu 3 November

21:30: Bayern Muenchen vs Freiburg (live Fox Sports)

21:30: Schalke 04 vs Hannover 96

21:30: Bayer Leverkusen vs Hoffenheim

21:30: Augsburg vs Nuernberg

21:30: Wolfsburg vs Borussia Dortmund (live Fox Sports 2)



Minggu 4 November

00:30: Hertha Berlin vs RB Leipzig (live Fox Sports)





Ligue 1 Prancis (Pekan ke-12)

Sabtu 3 November

23:00: Olympique Lyonnais vs Girondins de Bordeaux



Minggu 4 November

02:00: SM Caen vs Stade Rennais

02:00: Dijon FCO vs Nimes Olympique

02:00: OGC Nice vs Amiens SC

02:00: Stade de Reims vs AS Monaco

02:00: RC Strasbourg vs Toulouse





