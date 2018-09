Gol Salah jadi yang Terbaik

London: Gol yang dicetak penyerang Liverpool, Mohamed Salah, pada laga kontra Everton di Liga Primer Inggris menjadi yang terbaik. Gol tersebut diganjar penghargaan Puskas Award 2018 oleh FIFA.



Baca juga: Luka Modric Sabet Gelar Pemain Terbaik FIFA

Salah mencetak gol melengkung yang bersarang di pojok kiri atas gawang The Toffees yang dikawal Jordan Pickford setelah melewati Cuco Martina dan mengelabui Idrissa Gueye.







"Tidak banyak yang bisa saya katakan tentang gol itu tapi saya sangat senang dan bangga dengan penghargaan ini. Terima kasih kepada semua orang yang memilih gol ini," kata Salah setelah menerima penghargaan itu.



Liverpool tidak lupa memberi selamat kepada bintang mereka. Hal itu disampaikan langsung oleh The Reds melalui akun twitter resmi mereka.



YES MO!! ????????@MoSalah's stunning strike against @Everton has been voted as the FIFA #Puskás Goal of the Year. #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/aIg2rTSiEB