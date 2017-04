Membandingkan Karier Mbappe dengan Pemain Top saat Berusia 18 Tahun

Metrotvnews.com, Monaco: Kylian Mbappe menyita perhatian pencinta sepak bola pada musim 2016--2017. Di usia yang masih 18 tahun, Mbappe sukses menjadi andalan AS Monaco saat berlaga di Ligue 1 serta Liga Champions musim ini.



Mbappe sudah bermain 34 kali di semua ajang pada 2016--2017. Hebatnya, ia bisa menorehkan 21 gol, lima assist, serta akurasi umpan mencapai 75,8 persen. Dua gol terakhir Mbappe dihasilkan ketika membantu Monaco menang 3-2 atas Borussia Dortmund pada leg 1 perempat final Liga Champions 2016--2017, Kamis 13 April.

Sebuah pencapaian yang membuat nama Mbappe melambung. Tak tanggung-tanggung, sejumlah pengamat menyebut kualitas Mbappe lebih baik dari sejumlah pemain top seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Thierry Henry, dan Zlatan Ibrahimovic saat sama-sama berusia 18 tahun.Manchester United memboyong Ronaldo dari Sporting Lisbon pada 2003. Ketika itu, usia Ronaldo baru 18 tahun. Pada musim perdana bersama Red Devils, pesepak bola asal Portugal itu hanya mencetak enam gol dari 40 laga di semua kompetisi. Walau pencapaian itu masih kalah dari Mbappe, Ronaldo berhasil meningkatkan performa pada musim-musim selanjutnya hingga menjadi pemain termahal di dunia saat ditransfer ke Real Madrid pada 2009.Harga buy out clause Messi sangat besar ketika pertama kali mendapat kontrak profesional dari Barcelona pada 2005. Meski kala itu usia Messi baru 18 tahun, Blaugrana berani memasang harga 150 juta Euro dalam klausul pelepasan sang pemain. Ketika berusia 18 tahun, Messi tampil 25 kali dan mencetak delapan gol di semua ajang.Neymar promosi dari akademi Santos ke skuat utama pada 2009. Ia langsung mencetak 14 gol pada kesempatan perdana sebagai pesepak bola profesional. Jumlah gol Neymar meningkat tajam setahun kemudian. Tepatnya saat ia berusia 18 tahun. Ketika itu, Neymar sukses menghasilkan 42 gol dari 60 penampilan bersama Santos pada musim 2010--2011. Pencapaian itu menempatkan Neymar di peringkat ketiga Pemain Terbaik Amerika Selatan. Ia gagal menjadi pemain terbaik karena kalah dari Andres D'Alessandro dan Juan Sebastian Veron.Ibrahimovic masih bermain untuk Malmo saat berusia 18 tahun. Pada momen itu, Ibrahimovic hanya sekali menggetarkan jala gawang dari enam kali bertanding. Toh pencapaian itu tetap membuat manajer Arsenal, Arsene Wenger kepincut. Wenger berniat meminang Ibrahimovic. Namun sang pemain harus melewati serangkaian seleksi sebelum berseragam The Gunners. Kesepakatan itu ditolak oleh Ibrahimovic. Setelah itu, penyerang yang kini memperkuat Manchester United tersebut memilih hijrah ke Ajax Amsterdam.Ada kesamaan antara karier Mbappe dengan Henry. Keduanya sama-sama memperkuat AS Monaco saat berusia 18 tahun. Henry menjadi andalan Monaco di sisi kiri pada saat itu. Kehebatannya berbuah penghargaan pada 1995--1996. Henry dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Prancis setelah tampil 19 kali dan mencetak tiga gol di kompetisi domestik.Rasanya Ronaldo menjadi pesepak bola dengan statistik paling istimewa saat masih muda. Bagaimana tidak. Ia mampu mencetak 44 gol dari 47 laga bersama Cruzeiro saat berusia 17 tahun. Setelah itu, Ronaldo bergabung ke klub asal Belanda, PSV Eindhoven saat menginjak 18 tahun. Ronaldo kembali menggeliat dengan menorehkan 30 gol pada musim perdana berseragam PSV.(HIL)