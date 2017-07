Chester Bennington dan Kedekatannya dengan Sepak Bola

Metrotvnews.com, Jakarta: Kabar duka datang dari dunia hiburan. Vokalis Linkin Park, Chester Bennington meninggal dunia diduga karena bunuh diri.



Sebagaimana diberitakan TMZ, Chester ditemukan tak bernyawa di kediaman pribadinya di Palos Verdes Estate di Los Angeles pada Kamis 20 Juli waktu setempat.

Arguably the most high profile Town fan. So sad to learn of the news, everyone at #itfc passes on best wishes to Chester's family & friends https://t.co/XlRSuExp04