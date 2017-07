Amerika Serikat Juara Piala Emas 2017

Metrotvnews.com, California: Amerika Serikat (AS) berhasil merengkuh gelar Piala Emas 2017 di kandang mereka sendiri. Itu terjadi usai mereka mengalahkan Jamaika dengan skor tipis 2-1, Kamis 27 Juli.



Bermain di Levi's Stadium, Santa Clara, California, timnas AS bermain penuh determinasi sejak awal babak pertama. Sementara itu, Jamaika yang masuk final usai secara mengejutkan menyingkirkan Meksiko berani meladeni permainan tim asuhan Bruce Arena.

Gol yang ditunggu baru tercipta pada menit ke-45. Jozy Altidore berhasil membawa AS unggul 1-0 lewat tendangan bebas cantiknya yang tak mampu ditepis oleh kiper Jamaika, Andre Blake.Tempo permainan semakin tinggi pada babak kedua, terutama Jamaika yang ngotot mencetak gol penyama kedudukan. Hasilnya, The Reggae Boys berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tandukan Je-Vaughn Watson memanfaatkan sepak pojok tak mampu ditahan oleh Tim Howard.Ketika pertandingan tampaknya akan berlanjut ke babak pertambahan waktu, AS berhasil mencetak gol krusial. Jordan Morris menjadi pahlawan kemenangan Tim Paman Sam.Berawal dari umpan Gyasi Zardes, bola coba ditendang oleh Clint Dempsey, tetapi mantan pemain Fulham itu gagal menghentikan bola dengan baik. Tapi beruntung, bola menghampiri Morris yang kemudian mengoyak gawang Jamaika dengan tendangan keras dari dalam kotak penalti.Gol itu menjadi gol kemenangan bagi AS. Ini adalah gelar keenam AS di ajang Piala Emas. Sementara itu, bagi Jamaika mereka harus puas menjadi runner-up dua kali berturut-turut. Dua tahun sebelumnya mereka kalah dari Meksiko.Howard, Zusi, Gonzalez, Besler, Vilafana, Arriola, Bradley, Acosta, Nagbe, Morris, Altidore.Blake, Powell, Lowe, Taylor, Lawrence, Gordon, Watson, Richie, Fisher, Williams, Mattocks.(ASM)