Man City Sukses Menang Telak atas Real Madrid

Metrotvnews.com, Los Angeles: Manchester City berhasil menang telak 4-1 atas Real Madrid dalam laga kedua International Champions Cup (ICC) 2017, Kamis 27 Juli siang WIB. Seluruh lima gol terjadi pada babak kedua.



Kedua tim memeragakan permainan menyerang sejak awal laga. Akan tetapi, tak tercipta gol pada babak pertama. Itu tak terlepas dari penampilan hebat dua penjaga gawang, Ederson dan Keylor Navas di masing-masing tim.

Pada babak kedua, City bermain lebih agresif dengan serangan-serangan dari sisi sayap. Mereka kemudian berhasil unggul pada menit ke-52 lewat Nicolas Otamendi.Bek asal Argentina itu mencetak gol memanfaatkan bola muntah hasil sundulan John Stones dari sepak pojok. Skor 1-0 untuk The Citizens.Gol itu memaksa Madrid menaikkan intensitas serangan demi menyamakan kedudukan. Akan tetapi, hal itu menjadi bumerang karena mereka kembali kebobolan pada menit ke-59.Adalah Raheem Sterling yang berhasil membobol gawang Madrid. Mendapat umpan terobosan dari Kevin De Bruyne, mantan pemain Liverpool itu dengan tenang menceploskan bola ke dalam gawang Los Blancos.Unggul 2-0 tak membuat City kendur, mereka malah semakin semangat menggempur Madrid. Itu tak terlepas dari strategi Los Merengues yang mengganti pemain andalan mereka pada menit ke-62.Alhasil, City kembali berhasil mencetak gol. Kali ini Stones berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-67. Lagi-lagi De Bruyne menjadi aktornya. Belum puas, The Citizens membuat skor menjadi 4-0 mereka hari ini lewat gol cantik pemain muda, Brahimi Diaz pada menit ke-82.Ketika pertandingan akan berakhir dengan skor 4-0, Oscar Rodriguez Arnaiz membuat El Real mengakhiri pertandingan dengan skor 1-4. Tendangan jarak jauhnya tak bisa dihalau kiper cadangan City, Daniel Grimshaw.Hasil ini membuat Madrid sudah menelan dua kekalahan di ajang ICC. Sebelumnya, mereka kalah adu penalti dari Manchester United. Sementara itu, ini adalah kemenangan perdana City usai kalah dari United pada laga perdana.Ederson, Walker, Kompany (c), Otamendi, Danilo; Stones, Toure, De Bruyne, Foden, Aguero, Gabriel Jesús.Keylor Navas; Carvajal,Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kovacic, Modric; Isco, Bale, Benzema.(KRS)