Florida: Mantan bintang timnas Inggris dan Chelsea Joe Cole resmi gantung sepatu. Namun, ia memastikan akan tetap melanjutkan kariernya di dunia persepakbolaan.



Kepastian pensiun diumumkan Cole pada Selasa 13 November. Hari terakhir kariernya sebagai pesepak bola yang sudah berusia 20 tahun.

"Setelah 20 tahun sebagai seorang profesional, saat tiba bagi saya untuk menggantung sepatu. Sebanyak 716 pertandingan profesional, 104 gol, untuk tujuh klub besar seperti West Ham United, Chelsea, Liverpool, Lille, Aston Villa, Coventry City, dan Tampa Bay Rowdies dan juga suatu kehormatan bermain untuk timnas Inggris. Ini menjadi mimpi yang kenyataan," ujar Cole.



Meski mengumumkan pensiun sebagai pemain, Cole akan melanjutkan kariernya di dunia persepakbolaan. Ia pun tertarik untuk menjadi pelatih sepak bola.



"Mengenai masa depan, saya ingin tetap terlibat dalam pertandingan sepak bola. Saya merasa akan mendapat banyak kesempatan sebagai pelatih dan sangat menikmati kesempatan untuk melakukan karier ini bersama Rowdies," kata Cole.



Cole mengawali karier profesionalnya pada 1998. Saat itu, ia bergabung dengan West Ham. Selama lima musim membela The Hammers, pemain berusia 37 tahun tersebut mendapat kesempatan tampil sebanyak 150 dan menyumbang 13 gol di seluruh ajang.



Penampilan Cole langsung menarik perhatian salah satu klub besar Liga Primer Inggris, Chelsea. Bersama The Blues, kariernya pun meroket. Ia membuat 281 penampilan dan menyumbang 40 gol di seluruh kompetisi.



Sejumlah prestasi pun dicicipi Cole bersama Chelsea. Total, tujuh gelar ia dapatkan untuk Si Biru, di antaranya adalah tiga gelar Liga Primer Inggris, dua gelar Piala FA, satu gelar Piala Liga Inggris, dan satu gelar Community Shield.



Setelah itu, Cole melanglang buana ke berbagai klub. Ia memperkuat Liverpool, Lille, Aston Villa, Conventry City, Tampa Bay Rowdies, dan termasuk kembali ke West Ham.



Tampa menjadi klub terakhir yang dibela Cole. Ia bergabung dengan klub kasta kedua Liga Amerika Serikat itu pada 2016. Kemudian, sang pemain mengakhiri karier bersama klub itu pada akhir musim 2018.



Cole juga memiliki karier yang cukup oke bersama timnas Inggris. Selama 10 tahun memperkuat Three Lions (2001--2010), ia tampil sebanyak 56 kali dan menyumbang 10 gol. Ia juga mendapat kesempatan membela Inggris di Piala Dunia sebanyak tiga kali (2002, 2006, 2010) dan sekali di Piala Eropa (2004).





