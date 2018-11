Prediksi Singapura vs Indonesia: Garuda Mengincar Start Mulus

Jakarta: Tim nasional Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Piala AFF 2018 dengan melawat ke markas Singapura. Pertandingan pertama Grup B ini akan dihelat di National Stadium, petang ini.



Bertandang ke National Stadium, Timnas Indonesia membutuhkan poin penuh. Meskipun lawan yang dihadapi adalah pemegang juara empat kali Piala AFF.

Hal itu ditegaskan pelatih Timnas, Bima Sakti. Menurutnya, ada berbagai faktor yang membuatnya optimistis meraih kemenangan.



Dari segi persiapan, Skuat Garuda sudah berada di Singapura sejak dua hari lalu. Hal ini sangat baik untuk penyesuaian lapangan dan membentuk kondisi bagus para pemain.



Sementara itu dalam menghadapi Piala AFF kali ini, Bima Sakti diberkahi oleh kombinasi pemain senior dan muda yang bisa menjadi andalan Timnas Indonesia.



Kendati begitu, Bima menyadari kalau pertandingan nanti akan berjalan ketat. Untuk itu, meski mengincar kemenangan, sikap waspada kepada para pemain tuan rumah tak mungkin dia abaikan.



"Kami akan mencoba untuk bermain bagus dan fokus pada semua pemain lawan. Kami butuh poin penuh di Singapura untuk pertandingan selanjutnya melawan Timor Leste," kata Bima.



Seperti halnya Indonesia yang baru menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih kepala, Singapura juga baru menunjuk mantan pemain timnas mereka, Fandi Ahmad sebagai pelatih. Itu demi

membentuk performa yang pas untuk menghadapi Piala AFF kali ini.



Penunjukkan itu juga tak lepas dengan keterpurukan mereka dalam dua edisi Piala AFF. Untuk itu federasi sepak bola Singapura (FAS) berharap dengan pengalaman yang dimiliki Fandi Ahmad.



Tentang target, Fandi Ahmad, juga enggan sesumbar untuk bisa meraih kemenangan menghadapi Indonesia. Mantan pemain Mitra Kukar ini justru memuji komposisi pemain yang dipunyai Bima Sakti pada Piala AFF kali ini.



"Indonesia istimewa, bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya saya telah melihat mereka. Mereka sangat berbahaya saat istirahat dan memiliki beberapa pemain yang sangat cepat. Striker mereka, Alberto Goncalves, juga merupakan pemain menyerang yang sangat kuat," ucap Fandi.



Dua tim ini mempunyai perjalanan berbeda, namun memiliki hasil yang sama pada dua edisi terakhir Piala AFF. Garuda mencapai final dua tahun lalu namun gagal juara. Sementara Singapura tersingkir dari babak penyisihan grup tanpa kemenangan. Melihat fakta tersebut, Fandi tidak berilusi bahwa gelaran tahun ini kemungkinan akan sulit buat timnya.



"Kami telah mempelajari pertandingan mereka sebelumnya dan kami siap untuk mereka. Mereka sangat kuat dan telah melakukan dengan sangat baik, tetapi yang penting adalah kami berkonsentrasi pada permainan kami, dan itulah kekuatan kami," lanjutnya.



"Kami menantikan pertandingan ini. Kami melakukan pemusatan latihan yang bagus di Osaka, meskipun hasilnya tidak bagus, tapi pada intinya ikatan tim sangat positif,” tegas Fandi.



Pertandingan antara Singapura kontra Indonesia akan berlangsung pada Jumat 9 November, pukul 19.00 WIB.



Lima catatan pertemuan Singapura vs Indonesia di Piala AFF:

16 Januari 2005 (Final leg kedua): Singapura Vs Indonesia 2-1

17 Januari 2007 (Penyisihan): Singapura Vs Indonesia 2-2

9 Desember 2008(Penyisihan): Indonesia Vs Singapura 0-2

28 November 2012 (Penyisihan): Indonesia Vs Singapura 1-0

25 November 2016 (Penyisihan): Singapura Vs Indonesia 1-2



Prakiraan Susunan Pemain

Singapura (4-4-2): Hassan Sunny; Zulgarnaen Suzliman, Irfan Fandi, Shakir Hamza, Baihakki Khaizan; Hariss Harun, Shahril Ishak, Khairul Amri, Zulfahmi Arifin; Adam Swandi, Iqbal Hussain



Indonesia (4-2-3-1): Andritany; Putu Gede, Fachruddin Aryanto, Hansamu Yama, Ricky Fajrin; Bayu Pradana, Evan Dimas; Stefano Lilipaly, Febri Hariyadi, Riko Simanjuntak; Alberto Goncalves



Prediksi: Singapura 45-55 Indonesia



Ini Nomor Punggung Pemain Timnas Garuda di Piala AFF







(FIR)