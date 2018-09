Hasil Lengkap Matchday 1 Liga Europa Dini Hari Tadi

London: Liga Europa 2018--2019 telah memainkan laga perdana fase grup A hingga L. Mayoritas klub-klub besar Eropa meraih hasil positif pada laga perdana ini.



Seperti dua klub asal Kota London, Arsenal dan Chelsea, sama-sama menjalankan start mulus pada laga perdana fase grup. Mereka mampu meraih tiga poin atas lawan-lawannya.

Arsenal yang bermain di Emirates Stadium menang meyakinkan atas Vorskla Poltava asal Ukraina dengan skor 4-2. Penyerang The Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang mengemas dua gol dalam pertandingan tersebut.



Dua gol lainnya dicetak Danny Wellbeck dan Mesut Oezil. Sementara tim tamu membuat dua gol melalui Vladimir Chesnakov dan Vyacheslav Sharpar.



Kemenangan ini menempatkan pasukan Unai Emery di puncak klasemen Grup E. Arsenal mengungguli Sporting CP yang juga meraih kemenangan 2-0 atas FK Qarabag.



Sedangkan di Grup L ada Chelsea yang menang atas tuan rumah PAOK. Bermain di Stadion Toumba, winger The Blues, Willian Borges, menjadi pencetak satu-satunya gol pada pertandingan tersebut.



Meski meraih hasil positif, Chelsea belum bisa memuncaki klasemen sementara Grup L. Mereka kalah agresivitas gol dari BATE yang juga meraih tiga poin usai menekuk Vidi dengan skor 2-0.



Hasil positif juga menggelayuti ua klub Italia, AC Milan dan Lazio. Bertandang ke Stade Josy Barthel, markas F91 Dudelange, Rossoneri harus puas dengan kemenangan tipis 1-0 lewat gol tunggal Gonzalo Higuain.



Rossoneri bermain dominan dan memiliki penguasaan bola mencapai 63 persen. Mereka juga mampu menciptakan 11 peluang, lima di antaranya mengarah ke gawang.



Lazio yang kehilangan tempat di Liga Champions akibat kalah bersaing dengan Inter Milan di partai pamungkas Serie A musim lalu, juga sukses menuai kemenangan perdana. Pasukan Simone Inzaghi ini menang 2-1 atas wakil Cyprus, Apollon Limasol.



Hasil lengkap Liga Europa dini hari tadi WIB:

Grup A:

AEK Larnaca 0-1 Zurich

Ludogorets Razgrad 2-3 Bayer Leverkusen



Grup B:

RB Leipzig 2-3 Red Bull Salzburg

Celtic 1-0 Rosenborg



Grup C:

Slavia Praha 1-0 Bordeaux

Kopenhagen 1-1 Zenit St. Petersburg



Grup D:

Spartak Trnava 1-0 Anderlecht

Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahce



Grup E:

Sporting Lisbon 2-0 Qarabag

Arsenal 4-2 Vorskla



Grup F:

F91 Dudelange 0-1 AC Milan

Olympiakos Piraeus 0-0 Real Betis



Grup G:

Villarreal 2-2 Rangers

Rapid Wina 2-0 Spartak Moskwa



Grup H:

Marseille 1-2 Eintracht Frankfurt

Lazio 2-1 Apollon



Grup I:

Besiktas 3-1 Sarpsborg 08

Genk 2-0 Malmo



Grup J:

Sevilla 5-1 Standard Liege

Akhisar Belediyespor 0-1 Krasnodar



Grup K:

Stade Rennais 2-1 Jablonec nad Nisou 97

Dynamo Kiev 2-2 Astana



Grup L:

PAOK 0-1 Chelsea

Vidi 0-2 BATE



(FIR)