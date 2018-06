Beradu Kepala, Giroud dan Miazga Alami Pendarahan Hebat

Lyon: Pemandangan mengerikan terlihat saat Olivier Giroud dan Matt Miazga beradu kepala dalam sebuah laga uji coba antara Prancis kontra Amerika Serikat, Minggu 10 Juni 2018 dini hari WIB. Kedua pemain mengalami cedera cukup parah dan tak bisa melanjutkan permainan.



Tak kuasa menahan rasa sakit, Giroud akhirnya ditarik keluar menit 58. Penyerang Chelsea berusia 31 tahun itu digantikan oleh Ousmane Dembele.

Sementara Miazga digantikan dua menit berselang oleh Erik Palmer-Brown. Baik Miazga dan Giroud merupakan rekan setim di Chelsea.

Giroud and Miazga bump heads and both are very bloody. Yikes. #USMNT #FRAvUSA pic.twitter.com/lAQRJhyK2x