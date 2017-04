Jadwal Siaran Langsung Liga Europa Dini Hari Nanti

Metrotvnews.com, Jakarta: Leg pertama perempat final Liga Europa akan berlangsung mulai dini hari nanti. Manchester United yang lolos ke delapan besar akan menghadapi klub asal Belgia, Anderlceht.



Kedua klub pernah bersua di ajang Liga Champions 17 tahun lalu. Ketika itu, kedua tim saling mengalahkan.

Anderlecht menyambut United dengan kondisi percaya diri. Sebab, mereka tampil konsisten di liga domestik. Mereka unggul empat poin dari posisi runner up, Club Brugge.Sedangkan United, mereka tertahan di posisi lima. Mereka terpaut empat poin dari posisi keempat yang dihuni oleh Manchester City.Selain pertandingan di atas, ada laga menarik antara Ajax Amsterdam kontra Schalke 04. Kedua klub tercatat belum pernah bertemu di ajang resmi. Dini hari nanti, merupakan pertemuan perdana mereka.Berikut jadwal siaran langsung leg pertama perempat final Liga Europa:Jumat 14 April02:05 WIB: Anderlecht vs Manchester United (BeIN Sports 1/ SCTV)02:05 WIB: Celta Vigo vs Genk (BeIN Sports 2)02:05 WIB: Ajax Amsterdam vs Schalke 04 (BeIN Sports 3)02:05 WIB: Olympique Lyon vs Besiktas (No Live TV)(ASM)