5 Fakta Usai AS Monaco Juara Ligue 1

Metrotvnews.com, Jakarta: AS Monaco memastikan diri sebagai juara Liga Prancis, 18 Mei dini hari WIB. Kepastian tersebut usai AS Monaco membungkam Saint Etienne, 2-0.



Sejak awal pertandingan, Monaco terus berinisiatif menekan. Beberapa peluang langsung tercipta dan akhirnya membuahkan hasil pada menit 19. Striker muda berbakat, Kylian Mbappe menjadi aktornya. Ia melesakkan gol usai mendapatkan umpan terobosan dari Radamel Falcao. Dengan kecepatannya, ia mengelabui kiper Stephane Ruffier dan menyarangkan bola ke gawang Saint Etienne.

Tidak berhenti sampai di situ, Monaco akhirnya menambah gol pada injury time lewat aksi Valere Germain. Gol Germain tak lepas dari aksi Thomas Lemar.Saat ini, Monaco mengemas 92 poin atau terpaut enam poin dari pesaing terdekat Paris Saint Germain (PSG). Meski menyisakan satu pertandingan lagi, poin Monaco urung dikejar PSG.Kemenangan Monaco istimewa. Sebab, mereka harus menunggu 17 tahun untuk menggenggam trofi paling bergengsi seantero Prancis. Terakhir, mereka meraih gelar pada 1999 -- 2000.Berikut sejumlah fakta menarik usai AS Monaco juara Ligue 1 2016 -- 2017:- AS Monaco total mengemas delapan gelar Ligue 1. Tujuh gelar terakhir diraih pada tahun 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, dan 2000.- AS Monaco menjadi tim paling produktif di Ligue 1. Total, mereka selalu mencetak gol dalam 31 pertandingan terakhir di Liga Prancis.- Saint Etienne tidak pernah menang melawan AS Monaco dalam lima pertandingan terakhir di Ligue 1.- AS Monaco sudah memenangkan 10 pertandingan terakhir mereka di Ligue 1. Pencapaian tersebut membuat AS Monaco menjadi tim paling konsisten di Ligue 1.- AS Monaco menyamai pencapaian Nantes mengemas delapan juara Ligue 1. Di atas AS Monaco dan Nantes ada Saint Etienne yang meraih 10 gelar dan Marseille sembilan gelar. (Opta)(ASM)