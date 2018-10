Kompetisi Sepak Bola Indonesia Masuk Tiga Besar yang Terbaik di Asia

Jakarta: PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi sepak bola Indonesia mendapat respons positif dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Menurut AFC, setelah menilai semua kasta liga yang dihelat sepanjang tahun ini, Indonesia masuk tiga besar yang terbaik di Asia.



Penilaian AFC dilakukan untuk mencari Best Developing Football League of the Year atau Pengembangan Liga Sepak Bola Terbaik Akhir Tahun di Asia. Dalam melakukan penilaiannya, AFC juga bekerjasama dengan Asia Sports Industry Awards and Conference (SPIA Asia).

Direktur Utama PT LIB, Berlinton Siahaan, menjelaskan pihaknya sudah mendapat undangan SPIA Asia yang akan berlangsung di Bangkok, Thailand pada 19-20 November mendatang. Salah satu isi acaranya adalah memberikan penghargaan kepada negara di Asia yang kompetisi sepak bolanya dinilai paling berkembang.





"Dua minggu yang lalu, kami sudah masuk 10 besar penghargaan pengembangan liga tahun ini. Waktu itu, nominasinya adalah negara-negara besar," kata Berlinton di Kantor PT LIB, Jakarta, Senin (22/10/2018).



"Ternyata, kami malah mendapat undangan lagi dari AFC untuk menghadiri acara pemberian penghargaan di Thailand. Undangan diberikan karena Indonesia sudah termasuk dalam tiga besar. Kalau soal dua negara lain yang menjadi nominasi, kami masih belum tahu," tambahnya.





AFC menilai kompetisi sepak bola Indonesia lewat berbagai hal. Beberapa di antaranya melalui manajemen, administrasi, finansial, promosi, komunikasi, dan publikasi kompetisi.



Bukti kesuksesan kompetisi Tanah Air juga bisa dibuktikan lewat adanya klub Indonesia yang berlaga di Liga Champions Asia dan Piala AFC. Selain itu, Indonesia juga bisa menghidupkan kompetisi usia muda lewat Liga 1 U-19.



Tak ingin ketinggalan update berita bola dan olahraga? Follow instagram kami @medcom_olahraga



Video: ?Bima Sakti Gantikan Luis Milla



(ACF)