Hasil Undian Babak 32 Besar Liga Europa 2017--2018

Nyon: Undian Babak 32 Besar Liga Europa telah selesai dilakukan di markas UEFA yang berada di Nyon, Swiss, Senin 11 Desember. Hasilnya cukup menarik karena banyak tim yang bentrok untuk pertama kali.



Borussia Dortmund kontra Atalanta merupakan kedua nama yang pertama keluar dalam proses pengundian. Kedua tim disebutkan situs resmi UEFA belum pernah bertemu sebelumnya.

Dortmund tampil di Liga Europa karena hanya mampu finis di urutan tiga saat melakoni fase grup Liga Champions. Di sisi lain, Atalanta merupakan tim terbaik dalam fase Grup E Liga Europa.



Arsenal yang berstatus sebagai juara Grup H akan ditantang Ostersund yang merupakan salah satu tim raksasa Swedia. Pertemuan keduanya bakal menarik karena Ostersund dilatih oleh Graham Potter yang pernah bermain di Liga Primer Inggris bersama Southampton.Hasil undian berikutnya mempertemukan Astana dan Sporting CP yang terpaut jarak sangat jauh. Menurut situs resmi UEFA, Astana yang berasal dari Kazakhstan harus menempuh jarak sekitar 12.000 km untuk melakoni laga tandang kontra Sporting yang berada di Portugal. Laga ini juga diyakini sebagai pertandingan terjauh yang pernah ada dalam sejarah UEFA.Selain Dortmund dan Atalanta, masih ada tim lainnya yang baru pertama kali bentrok. Beberapa di antaranya adalah AEK kontra Dynamo Kyiv, Partizan vs Plzen, Real Sociedad vs Salzburg, dan Lyon vs Villarreal.Berikut hasil lengkap pengundian babak 32 besar Liga Europa 2017--2018:(ACF)