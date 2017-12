Striker Muda Klub Portugal Tewas di Malam Natal

Porto: Kabar duka menimpa klub Portugal, Boavista FC. Striker muda tim perserta Primeira Liga itu, Edu Ferreira meninggal dunia di malam Natal, Minggu 24 Desember waktu setempat.



Padahal usia striker masa depan Timnas Portugal itu masih tergolong muda, yakni 20 tahun. Pemain bernama lengkap Eduardo Jose Godinho Ferreira itu wafat setelah didiagnosis memiliki tumor di kakinya pada November 2016 lalu.

Sejak itu, Edu kerap menepi dari lapangan demi menjalani perawatan. Meski begitu, ia sempat memperbarui kontraknya bersama Boavista hingga 2019 mendatang.



"Edu telah pergi, tapi dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Memahami pertandingan bisa menjadi sesuatu yang sulit, terutama saat kesedihan mengetuk pintu kita karena kita baru saja kehilangan salah satu milik kita," bunyi pernyataan klub.



"Kami akan mendedikasikan hari ini untuk mengingat saat-saat indah yang telah kami bagikan. Kekosongan yang tersisa tidak akan pernah terisi di dalam hati kita hari ini, ada bintang lain di langit, Istirahat dalam damai, Edu!."



Edu berhasil menembus tim utama Boavista setelah tampil apik di jajaran pemain muda lainnya. Boavista sendiri musim ini sementara bertengger di posisi delapan klasemen Primeira Liga Portugal meraih delapan kemenangan, dua imbang, dan tujuh kekalahan dari 15 laga. (Soccerway)









