Jadwal dan Info Tiket Anniversary U-19 Tournament 2018

Jakarta: Turnamen mini bertajuk PSSI Anniversary U-19 Tournament 2018 akan digelar pada 21-25 September mendatang. Rencananya turnamen yang melibatkan tiga negara ini akan diselenggarakan di Stadion Pakansari, Cibinong.



Ketiga negara tersebut adalah Thailand U-19, Tiongkok U-19, dan tentunya Indonesia U-19. Kedua tim tamu tersebut telah mengonfirmasi keikutsertaan mereka di turnamen segitiga ini.

"Dua negara yakni Thailand dan Tiongkok dipastikan sudah oke akan bermain di turnamen PSSI Anniversary U-19. Setelah itu, pada awal Oktober kami rencanakan Timnas U-19 akan berujicoba melawan Arab Saudi," kata Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha.



Lebih lanjut Tisha berharap Anniversary Cup ini bisa menjadi ajang pemanasan Timnas U-19. Mengingat pada 18 Oktober hingga 4 November mendatang Garuda Nusantara akan berlaga di Piala Asia U-19.



Untuk menyukseskan turnamen ini, PSSI sudah menyediakan 14 ribu lembar tiket. Harga tiket turnamen ini pun tergolong terjangkau yakni paling murah Rp40 ribu untuk tribun utara/selatan, lalu Rp75 ribu di tribun timur, dan Rp150 ribu untuk tribun VIP (Barat).



Tiket akan dijual melalui dua jalur. Yaitu online di situs bukalapak dan offline saat hari pertandingan mulai pukul 09.00 WIB di loket penjualan Stadion Pakansari.



Pada laga pertama, tepatnya Kamis 21 September menampilkan antara Tiongkok kontra Thailand. Indonesia baru akan memainkan laga perdana melawan Thailand pada Minggu 23 September. Kemudian pada Selasa 25 September, baru skuat asuhan Indra Sjafri ini menjajal kekuatan Tiongkok.



Jadwal Pertandingan PSSI Anniversary U-19 Tournamen 2018:

Jumat 21 September:

18:30 WIB: Tiongkok vs Thailand



Minggu 23 September:

18:30 WIB: Indonesia vs Thailand



Selasa 25 September

18:30 WIB: Indonesia vs Tiongkok



