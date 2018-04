Jakarta: Sejumlah liga top Eropa macam Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, hingga Eredivisie Belanda masih memainkan beberapa pertandingan, Jumat 20 April dini hari.



Pekan ke-34 Liga Primer Inggris dilanjutkan dengan pertandingan antara Burnley kontra Chelsea di Turf Moor. Chelsea yang bertindak sebagai tim tamu berhasil mencuri kemenangan 2-1 dari tuan rumah.

Gol The Blues dicetak oleh gol bunuh diri Kevin Long menit 20 dan Victor Moses menit 69. Sedangkan gol balasan Burnley dicetak oleh Ashley Barnes menit 64.



Tambahan tiga poin membuat Chelsea memanaskan persaingan tiket Liga Champions musim depan. Pasalnya, The Blues kini hanya berjarak lima poin dari Tottenham Hotspur di posisi keempat.



Pada laga lainnya, Leicester City harus puas hanya bermain imbang dengan Southampton di King Koper Stadium. Kedua tim hanya berbagi angka setelah bermain dengan skor kacamata.



Tambahan satu poin membuat The Foxes bertahan di posisi depalan dengan torehan 44 poin. Sedangkan Soton masih berada di zona degradasi dengan mengumpulkan 29 poin.



Beralih ke La Liga Spanyol, kejutan terjadi pada jornada ke-33. Tim pesaing gelar juara, Atletico Madrid, di luar dugaan menelan pil pahit pekan ini.



Los Rojiblancos dibantai tuan rumah Real Sociedad tiga gol tanpa balas. Gol Sociedad dicetak Willian Jose menit 27, serta dua gol Juanmi menit 80 dan 90+2.



Hasil itu membuat Atletico gagal menipiskan jarak dari Barcelona. Mereka masih berselisih 12 poin di klasemen La Liga di posisi satu dan dua.



Berikut hasil lengkap liga top Eropa dini hari tadi:



Liga Primer Inggris:

Burnley 1 - 2 Chelsea

Leicester City 0 - 0 Southampton



La Liga Spanyol:

Real Sociedad 3 - 0 Atletico Madrid

Alaves 1 - 2 Girona

Levante 1 - 0 Malaga

Real Betis 1 - 0 Las Palmas



Eredivisie Belanda:

FC utrecht 1 - 1 Groningen

Ajax 4 - 1 VVV









