Daftar 24 Pemain Timnas Indonesia untuk Anniversarry Cup

Jakarta: Arsitek Timnas Indonesia U-23 Luis Milla Aspas memanggil 24 pemain untuk persiapan menghadapi turnamen PSSI Anniversary Cup 2018. Turnamen akan dimulai pada 27 April hingga 3 Mei 2018 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.



Selain Indonesia, turnamen yang juga ajang test event Asian Games ini diikuti oleh Uzbekistan, Bahrain dan Korea Utara. Ajang ini menjadi persiapan, ujian sekaligus tantangan bagi Garuda Muda jelang tampil di Asian Games mendatang.

“Kami memanggil 24 pemain untuk persiapan mengikuti PSSI Anniversary Cup 2018. Ini turnamen bagus buat kami apalagi diikuti Uzbekistan, Bahrain dan Korea Utara yang kita tahu mereka adalah tim kuat di Asia," kata Luis Milla dalam situs resmi PSSI, Rabu 18 April 2018.



"Saya memanggil tiga pemain senior yakni Andritany (Persija/Kiper), Lerby Eliandri (Borneo/Striker), dan Ilija Spasojevic (Bali United/Striker). Kami ingin pemain belajar dari turnamen ini, jadi bukan soal menang atau kalah. Namun saya dapat melihat sampai di mana level dan perkembangan permainan mereka. Intinya Timnas Indonesia akan bermain maksimal di ajang tersebut," sambung pelatih asal Spanyol itu.



Sebagian besar pemain yang dipanggil untuk PSSI Anniversary Cup 2018 merupakan pemain yang juga pernah mengikuti pemusatan latihan sebelumnya yang dihelat pada bulan Januari, Februari dan Maret lalu. Nama-nama tersebut seperti Awan Setho, Ricky Fajrin, Hansamu Yama, Evan Dimas, M Hargianto, Septian David, Egy Maulana, Ilham Udin dan lain-lain.



Bhayangkara FC merupakan klub penyumbang pemain paling banyak disusul oleh Bali United, Barito Putera, Persebaya, Persija, Selangor FA dan klub-klub lainnya.

Pada pemanggilan ini, terdapat muka baru yakni pemain PSMS Medan, Firza Andika yang notabene sebelumnya menjadi pilar belakang Timnas U-19. Bintang Timnas U-19 Egy Maulana Vikri juga kembali dipanggil Milla.Pemusatan latihan untuk PSSI Anniversary Cup dimulai pada 23 April mendatang. Sebagai persiapan Asian Games 2018, Timnas U-23 menjalani program TC secara bertahap, yakni selama tujuh hingga 10 hari dalam setiap bulan.Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada pemain untuk tampil di kompetisi bersama klubnya. Dan pada setiap TC selalu ada program uji coba baik lokal maupun internasional. Pada uji coba terakhir, M Hargianto dan kawan-kawan menang telak dengan skor 3-0 atas tuan rumah Singapura.Andritany Ardhiyasa, PersijaSatria Tama, Madura UnitedAwan Setho Raharjo, Bhayangkara FCHansamu Yama Pranata, Barito PuteraAndy Setyo, PS TiraBagas Adi, Arema FCRicky Fajrin, Bali UnitedI Putu Gede, Bhayangkara FCGavin Kwan Adsit, Barito PuteraM Rezaldi Hehanusa, PersijaFirza Andika, PSMS MedanEvan Dimas, Selangor FAZulfiandi, Sriwijaya FCMuhammad Hargianto, Bhayangkara FCHanif Sjahbandi, Arema FCSaddil Ramdani, PerselaSeptian David, Mitra KukarEgy Maulana, Lechia GdanskOsvaldo Haay, PersebayaIrfan Jaya, PersebayaFebri Hariyadi, PersibIlham Udin, Selangor FCLerby Eliandry, Borneo FCIlija Spasojevic, Bali UnitedJumat 27 April 201816.00 WIB: Uzbekistan vs Korea Utara19.30 WIB: Indonesia vs BahrainSenin 30 April 201816.00 WIB: Bahrain vs Uzbekistan19.30 WIB: Indonesia vs Korea UtaraKamis 3 Mei 201816.00 WIB: Korea Utara vs Bahrain19.30 WIB: Indonesia vs UzbekistanVIP Barat: Rp. 200,000Kategori 1 Barat: Rp. 150.000Kategori 1 Timur: Rp. 100.000Kategori 2 Utara dan Selatan: Rp 75.000 (pertandingan tanggal 27 April 2018)Kategori 2 Utara dan Selatan: Rp 60.000 (pertandingan tanggal 30 April dan 3 Mei 2018)Noted:-Tiket berlaku 1 hari untuk 2 pertandingan-Harga tiket presale sebelum tanggal 22 April 2018 diskon 15 persen.(ASM)