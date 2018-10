Jadwal Siaran Langsung Piala Asia U-16: Indonesia vs Australia

Jakarta: Tim nasional Indonesia U-16 akan memainkan laga perempat final Piala Asia U-16. Skuat Garuda Asia bertemu Australia U-16 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur sore ini.



Melangkah ke perempat final, timnas U-16 bertindak sebagai juara grup C. Pasukan Fakhri Husaini ini berhasil mengamankan sekali kemenangan melawan Iran dan dua kali imbang saat bertemu Vietnam (1-1) dan India (0-0).

Sementara Australia mewakili grup D. Mereka terpaksa menempati runner up usai kalah dari Korea Selatan dengan skor 0-3. Tapi pada dua laga terakhir, skuat asuhan Trevor Morgan ini mengemas kemenangan atas Irak 2-1 dan membantai Afghanistan 4-0.



Meski memiliki start yang buruk, bagi Fakhri, Australia tetap menjadi lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Menurutnya, kekuatan socceroos muda terletak di fisik dan teknik.



“Kami sudah menyiapkan semua kemungkinan mengenai calon lawan. Termasuk melawan Australia. Mereka tim yang bagus, fisik mereka tidak bisa diragukan lagi, apalagi teknik," ujar Fakhri.



Di sisi lain, kewaspadaan diemban Morgan jelang laga melawan Indonesia. Terutama saat melihat permainan David Maulana dan kawan-kawan saat mengalahkan Iran.



"(Indonesia) tim yang terstruktur dengan baik, pendukung yang banyak, mereka memainkan sepak bola yang baik. Kami akan mencoba meningkatkan penampilan kami lebih baik lagi," tegasnya.



Kick off pertandingan antara Indonesia kontra Australia ini bakal berlangsung pada pukul 15:30 WIB.



Jadwal Pertandingan Perempat Final Piala Asia U-16:

15 : 30 WIB: Indonesia vs Australia (Fox Sports & MNC TV LIVE)

19 : 45 WIB: Korea Selatan vs India (Fox Sports LIVE)



