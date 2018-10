Inggris Perpanjang Kontrak Gareth Southgate Hingga 2022

London: Gareth Southgate telah menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya bertahan sebagai manajer tim nasional Inggris hingga tahun 2022. Kepastian tersebut langsung dikonfirmasi oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (The FA).



Meski menyisakan dua tahun dalam kontrak awal, Southgate diberi hadiah kontrak baru menyusul keberhasilannya membawa The Three Lions ke empat besar Piala Dunia 2018 di Rusia.

Inggris menembus semifinal turnamen untuk pertama kalinya sejak 1990 tetapi gagal melewati Kroasia dan akhirnya menempati posisi empat usai ditumbangkan Belgia dua gol tanpa balas.



Ini berarti, Southgate tidak hanya memimpin Timnas Inggris di Piala Eropa 2020, tapi juga pada Piala Dunia 2022 di Qatar.



"Saya senang memiliki kesempatan untuk memimpin tim nasional melalui dua turnamen besar berikutnya," ujar Southgate.



"Merupakan kehormatan buat saya mendapat dukungan penuh dari semua pihak sejak musim panas lalu. Menarik untuk melihat sejauh mana tim muda ini bisa berkembang dalam beberapa tahun ke depan," lanjut mantan pelatih Timnas Inggris U-21 tersebut.



Seperti yang dilansir transfermarkt.co.uk pelatih berusia 48 tahun itu sudah melakoni 27 pertandingan sejak dipromosikan ke timnas senior Inggris pada 2016. Dari total pertandingan tersebut, Inggris meraih 15 kemenangan, enam hasil imbang dan enam kekalahan.



Andai mampu mempertahankan jabatannya hingga kontrak terbaru ini berakhir, Southgate akan mencatat rekor sebagai pelatih terlama kedua yang menukangi Timnas Inggris (2016--2022). Ia berada di bawah Bobby Robson yang menukangi Timnas Inggris selama delapan tahun (1982--1990).



