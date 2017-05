Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Akhir Pekan Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pertandingan seru liga top Eropa akan bergulir akhir pekan ini. Khusus untuk Liga Primer Inggris dan Liga Italia Serie A, mereka akan menentukan sang juara.



Chelsea yang saat ini memimpin tabel klasemen Liga Primer hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menyegel gelar keenam mereka. Hal itu akan mereka coba lakukan di kandang West Bromwich Albion dini hari nanti.

Peluang The Blues terbuka. Selain dihuni oleh pemain nomor wahid, skuat arahan Antonio Conte baru meraih kemenangan atas Middlesbrough.Di Italia, penentuan gelar juara kian sengit. Sebab, Juventus harus bertandang ke markas rival terdekat AS Roma. Jika Bianconeri mampu bermain imbang, maka mereka berhak mendapatkan gelar juara.Akan tetapi, untuk menentukan gelar juara di Stadion Olimpico bukanlah perkara mudah. Sebab, para penggawa AS Roma takkan sudi melihat Juventus berpesta di rumah mereka.Berikut jadwal siaran langsung liga top Eropa akhir pekan ini:13/5/2017: Everton vs Watford (01:45 WIB/BeIN Sport 3)13/5/2017: West Bromwich vs Chelsea (02:00 WIB/RCTI)13/5/2017: Manchester City vs Leicester City (18:30 WIB/BeIN Sport 1)13/5/2017: AFC Bournemouth vs Burnley (21:00 WIB/ No Live TV)13/5/2017: Middlesbrough vs Southampton (21:00 WIB/BeIN Sport 3)13/5/2017: Sunderland vs Swansea City (23:30 WIB/BeIN Sport 1)13/5/2017: Stoke City vs Arsenal (23:30 WIB/BeIN Sport 1)14/5/2017: Crystal Palace vs Hull City (18:00 WIB/BeIN Sport 1)14/5/2017: West Ham United vs Liverpool (BeIN Sport 1)14/5/2017: Tottenham Hotspur vs Manchester United (RCTI, BeIN Sport 1)13/5/2017: Fiorentina vs Lazio (23:00 WIB)14/5/2017: Atalanta vs AC Milan (01:45 WIB)14/5/2017: Inter Milan vs Sassuolo (17:30 WIB)14/5/2017: Sampdoria vs Chievo (20:00 WIB)14/5/2017: Cagliari vs Empoli (20:00 WIB)14/5/2017: Palermo vs Genoa (20:00 WIB)14/5/2017: Torino vs Napoli (20:00 WIB)14/5/2017: Bologna vs Pescara (20:00 WIB)14/5/2017: Crotone vs Udinese (20:00 WIB)15/5/2017: AS Roma vs Juventus (01:45 WIB)13/5/2017: Espanyol vs Valencia (21:00 WIB/BeIN Sport 2)13/5/2017: Osasuna vs Granada (23:30 WIB/BeIN Sport 2)14/5/2017: Deportivo Alaves vs Celta Vigo (21:00 WIB)15/5/2017: Ahtletic Bilbao vs Leganes (21:00 WIB15/5/2017: Real Betis vs Atletico Madrid (01:00 WIB15/5/2017: Eibar vs Sporting Gijon (01:00 WIB15/5/2017: Las Palmas vs Barcelona (01:00 WIB15/5/2017: Villarreal vs Deportivo La Coruna (01:00 WIB15/5/2017: Real Madrid vs Sevilla (01:OO WIB)15/5/2017: Real Socedead vs Malaga (01:00 WIB)13/5/2017: Bayer Leverkusen vs Koln (20:30 WIB)13/5/2017: Schalke 04 vs Hamburg SV (20:30 WIB)13/5/2017: Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt (20:30 WIB)13/5/2017: Wolfsburg vs Borussia M'Gladbach (20:30 WIB)13/5/2017: Augsburg vs Borussia Dortmund (20:30 WIB/Fox Sports 3)13/5/2017: Werder Bremen vs Hoffenheim (20:30 WIB)13/5/2017: Darmstadt 98 vs Hertha Berlin (20:30 WIB)13/5/2017: Freiburg vs Ingolstadt (20:30 WIB)13/5/2017: RB Leipzig vs Bayern Muenchen (20:30 WIB/Fox Sports 1)(ASM)