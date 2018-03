Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Dini Hari Nanti

Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola klub Eropa bakal tersaji dini hari nanti. Liga Primer Inggris dan La Liga melanjutkan roda kompetisinya.



Di Inggris, Arsenal kedatangan tamu agung Manchester City. Tuan rumah dipastikan takkan mudah menghadapi The Citizens. Sebab, statistik pertemuan kedua tim lebih menguntungkan City.

Pertemuan terakhir di final Piala Liga, Arsenal dibuat tak berdaya. City menang dengan skor meyakinkan 3-0! Lalu, pertemuan sebelumnya di kandang City, Sergio Aguero menang dengan kedudukan 3-1.

Khusus bagi City, kemenangan membuat mereka kian dekat dengan gelar Liga Primer Inggris. Andai mendapatkan tiga poin, maka City sudah mengantongi 75 poin atau unggul 16 poin dari pesaing terdekat Manchester United.Menyeberang ke Spanyol, pimpinan klasemen sementara Barcelona akan menyambangi Las Palmas. Kendati bermain tandang, Barcelona lebih diunggulkan pada pertandingan dini hari nanti.Blaugrana tidak pernah menelan kekalahan selama 16 tahun terakhir. Pada pertemuan di Camp Nou, Barca berhasil menang dengan skor 3-0.Pencapaian terbaik Las Palmas terjadi pada 16 tahun yang lalu. Ketika itu, mereka menahan imbang Barcelona 2-2.Berikut ini jadwal pertandingan seru dini hari nanti:Liga Primer Inggris:2/3/2018: Arsenal vs Manchester City (02:45 WIB - bein Sport 1)La Liga Spanyol:2/3/2018: Real Betis vs Real Sociedad (01:30 WIB - bein Sport 2)2/3/2018: Las Palmas vs Barcelona (03:00 WIB - bein Sport 3)2/3/2018: Deportivo Alaves vs Levante (03:30 WIB - bein Sport 2)Coupe de France:2/3/2018: Caen vs Olympique Lyon (03:00 WIB)(ASM)