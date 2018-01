Eratkan Hubungan Diplomatik, Bhayangkara FC akan Hadapi Klub Jepang

Bhayangkara FC dan Tokyo FC akan melakoni laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 27 Januari 2018. Laga sengaja digelar dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia. Sebagai bentuk peresmian laga, para pihak yang terkait kompak mengenakan happi (baju tradisional Jepang). Keterangan video (kiri-kanan): Dubes Jepang Masfumi Ishii, Wakil Presiden J-League Hiromi Hara, Waketum PSSI Joko Driyono, Manajer Bhayangkara AKBP Sumardji dan Gelandang Bhayangkara M. Hargianto #bhayangkarafc #pssi #jleague #j_league #tokyofc #suporterindonesia

