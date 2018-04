Profil Tim Anniversary Cup 2018: Korea Utara

Jakarta: Korea Utama menjadi salah satu tim peserta turnamen Anniversary Cup 2018 yang dimulai 28 April-3 Mei. Korut menjadi tim dengan kekuatan paling mencolok dalam turnamen yang memperingati hari jadi PSSI ke-88 tersebut.



Sejak didirikan pada 1945, Korut memiliki sejarah cukup baik. Laga internasional pertama mereka terjadi pada 7 Oktober 1956 melawan Tiongkok yang dimenangkan Korut dengan skor 1-0.

Mereka pun pernah merasakan atmosfer Piala Dunia dengan tampil sebanyak dua kali sepanjang sejarah. Partisipasi mereka di turnamen tertinggi itu dimulai pada edisi Piala Dunia 1966 di Inggris.



Korut lolos ke Piala Dunia 1966 setelah melalui fase kualifikasi. Mereka langsung mencuri perhatian karena mampu melaju hingga perempat final pada edisi debutnya di Piala Dunia.

Korut lolos dari Grup 4 berstatus sebagai runner-up di bawah Rusia. Mereka bahkan mampu mengalahkan tim sekelas Italia 1-0 di fase Grup 4.Sayang, langkah Korut terhenti di perempat final. Bertemu Portugal, Korut dilibas 3-5 oleh Portugal pada Piala Dunia yang dimenangkan tuan rumah Inggris tersebut.Partisipasi kedua Korut di Piala Dunia terjadi 2010 lalu di Afrika Selatan. Korut menjadi satu dari empat negara Asia yang lolos putaran final Piala Dunia 2010 bersama Australia, Jepang, dan Korea Selatan.Sayang, mereka hanya menjadi penyemarak di turnamen kali ini. Korut menjadi juru kunci Grup G dan sempat menjadi bulan-bulanan Portugal yang menang tujuh gol tanpa balas.Sementara di zona Asia, Korut sempat bermain di Piala Asia 1980, 1992, 2011, dan 2015. Pencapaian tertinggi mereka di Piala Asia yakni meraih juara empat pada edisi Piala Asia 1980 di Kuwait.Peringkat FIFA saat ini: 112Peringkat FIFA tertinggi: 57 (November 1993)Peringkat FIFA terendah: 181 (November 1998)Pertandingan internasional pertama: 07/10/2056 - Korut 1 - 0 TiongkokKemenangan terbesar: 11/03/2005 - Korut 21 - 0 GuamKekalahan terbesar: 21/06/2010 - Portugal 7 - 0 Korut: Choe Hyok, Kim Yu-il: An Song-il, Song Kum-song, Kim Kum-chol, 0 Chol-hyok, Kim Chung-il, Jong Tong-chol, Kim Nam-il, So Jin Hyok, Pak Kang-il: Ri Un-chol, Jo Kwang-myong, Jo Sol-song, So Jong-hyok, Kim Kuk-bom, Ri Chung-gyu, Jon Se Gye, Ju Kyong-chol: Ri Hun, Kang Il Kuk-chol, Jong Kum-songPelatih: Ju Song-il(REN)