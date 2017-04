Hasil Undian Semifinal Liga Europa: Manchester United Hadapi Klub Spanyol

Metrotvnews.com, Nyon: Manchester United terhindar dari lawan tangguh di babak semifinal Liga Europa 2016--2017. Dalam undian yang dilakukan UEFA di markasnya, Nyon, Jumat 21 April, MU ditakdirkan bersua wakil Spanyol Celta Vigo.



Ini akan jadi pertemuan pertama kedua tim di pentas Eropa. MU belum pernah berhadapan Celta di ajang manapun, meski sebelumnya sempat menghadapi delapan klub asal Spanyol.

Bagi Celta, laga ini menjadi momen emosional buat Giuseppe Rossi yang sempat mengenakan kostum MU pada periode 2004--2007.Sementara itu, satu pertandingan lain di babak semifinal akan mempertemukan dua tim kuat, Ajax Amsterdam kontra Olympique Lyon.Sebelumnya, Ajax dan Lyon sudah empat kali bentrok di pentas Eropa. Ajax punya rekor lebih baik di mana tidak pernah kalah dari Lyon, dengan meraih dua kemenangan dan dua kali imbang.Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di fase grup Liga Champions 2011--2012. Saat itu, kedua tim bermain imbang 0-0 baik di kandang maupun tandang.Ajax akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama 3 Mei 2017. Celta Vigo juga akan lebih dulu menjamu MU pada 4 Mei. Sementara itu, Lyon dan MU kebagian jatah menggelar laga penentuan di kandang mereka, 11 Mei 2017.Adapun, partai final akan digelar di Friends Arena, Solna, Stockholm, Swedia, 24 Mei 2017. Pemenang laga antara Ajax vs Lyon akan berhak mengenakan kostum pertamanya di babak final nanti.Celta Vigo vs Manchester UnitedAjax Amsterdam vs Olympique Lyon(ACF)