2009: Kemenangan Terbesar Meksiko di Final Piala Emas

Momen manis dirasakan Meksiko pada 26 Juli 2009 atau tepatnya pada delapan tahun lalu. Ketika itu, tim yang berjuluk El Tricolor tersebut sukses meraih gelar kelima di Piala Emas.



Keberhasilan tersebut tentu terasa semakin manis lantaran Meksiko mampu meraih kemenangan tersebut dari Amerika Serikat dengan skor 5-0 di babak final. Skor tersebut merupakan skor terbesar yang pernah terjadi di final Piala Emas.

Hasil tersebut tentu mengejutkan. Mengingat, kedua tim sebetulnya tampil apik pada penyisihan grup. Mereka sama-sama menjadi juara grup usai mencatatkan dua kemenangan dan satu kali imbang.Bahkan, AS tampil impresif di babak semifinal. Mereka mampu meraih kemenangan atas Honduras dengan skor meyakinkan 2-0. Sementara itu, Meksiko harus meraih kemenangan atas Kosta Rika lewat adu penalti.Bermain di babak final, AS dan Meksiko sebetulnya terlihat berimbang pada babak pertama. Hingga akhirnya, mereka harus bermain imbang dengan skor 0-0 pada babak pertama.Namun, Meksiko baru menunjukkan agresivitas pada babak kedua. Tak tanggung-tanggung, mereka mampu membobol gawang AS hingga lima gol.Gol pertama terjadi pada menit ke-56. Ketika itu, Meksiko sukses mencetak gol lewat Gerardo Torrado lewat kesempatan penalti.Setelah itu, Meksiko seperti kesetanan. Tak tanggung-tanggung, mereka mampu mencetak empat gol tambahan melalui Giovanni dos Santos (62 '), Carlos Vela (67'), José Antonio Castro (79 '), dan Guillermo Franco (90 ').Kemenangan dengan skor 5-0 saat itu merupakan rekor gol terbanyak di final Piala AS. Meksiko berhasil mengalahkan rekor mereka sendiri sebelumnya yang terjadi pada 1993. Ketika itu, Meksiko mengalahkan AS dengan skor 4-0 di final.