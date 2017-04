10 Kiper yang Melakukan Hattrick Penyelamatan Penalti

Metrotvnews.com, Jakarta: Jika mendengar pemain melakukan hattrick atau mencetak gol ke gawang lawan sebanyak tiga kali dalam satu pertandingan, mungkin hal biasa. Lalu, bagaimana jika kiper melakukan hattrick penyelamatan ketika menghadapi penalti?



Kiper bisa menjadi sosok yang paling dicaci ketika timnya kalah, apalagi ketika melakukan blunder. Akan tetapi, para penjaga gawang juga bisa dicap sebagai pahlawan tatkala mereka bisa melakukan penyelamatan hebat.

Terkhusus bagi para kiper yang bisa melakukan penyelamatan penalti, mereka akan dianggap hebat. Satu kali saja menyelamatkan penalti, sang kiper bisa dielu-elukan oleh penggemar.Lalu, bagaimana jika bisa menyelamatkan sampai tiga kali penalti dalam satu pertandingan? Berikutsajikan 10 kiper yang bisa menepis tendangan penalti sebanyak tiga kali dalam satu pertandingan.Ini menjadi cerita hebat bagi Bogdan setelah ia hanya berstatus kiper pelapis di Liverpool pada musim itu. Ia diturunkan dalam pertandingan kontra Carlisle di putaran ketiga Piala Liga Inggris. Pertandingan imbang 1-1 sampai 120 menit, pada babak adu penalti, ia berhasil menepis tiga tendangan yang mengantar The Reds melangkah ke babak selanjutnya.Bagi penggemar sepak bola Italia, nama ini tak asing di telinga. Ia adalah kiper yang lama membela Bari, Bologna, dan Torino. Hattrick penyelamatan dilakukannya pada 2016 ketika membela Mechelen dalam laga kontra Anderlecht, klub asal Belgia. Menariknya ia melakukan penyelamatan bukan dalam babak adu penalti, tetapi dalam waktu normal. Ketika itu Anderlecht mendapat tiga penalti pada menit 6, 13, dan 88. Tiga penalti berhasil ia tepis menghadapi tiga penendang berbeda.Federici berhasil memberikan kemenangan bagi Bournemouth di ajang Piala Liga Inggris musim lalu ketika melawan Preston North End. Tiga penyelamatannya dilakukan dalam babak adu penalti.Sama seperti Gillet, Bell juga menunjukkan kepiawaiannya ketika menghadapi penalti dalam waktu normal kontra Dunfermline. Hasil akhir, timnya menang 3-1. Coba bayangkan jika tiga penalti Dunfermline masuk, itu berarti timnya kalah. Tapi dengan hattrick save, ia berhasil membawa timnya menang.Orion menunjukkan performa gemilangnya ketika Boca Juniors menghadapi Nacional di ajang Copa Libertadores tahun lalu. Ia berhasil menepis tiga tendangan pemain Nacional dan membawa timnya lolos ke semifinal. Akan tetapi, sayang Boca harus tersingkir di babak empat besar.Reina melakukannya di final Piala FA 2006 saat Liverpool vs West Ham United. Ia berhasil melakukan tiga penyelamatan di babak adu penalti. Ini menjadi menarik karena dalam 120 menit penampilannya bisa dibilang buruk dengan tiga gol bersarang ke gawangnya karena kecerobohannya. Akan tetapi, tiga penyelamatan di babak adu penalti menyelamatkan mukanya dan Liverpool. The Reds berhak atas gelar Piala FA 2005--2006.Caballero kali ini memupuskan harapan Liverpool untuk meraih gelar Piala Liga Inggris. Ia berhasil mementahkan tiga penendang The Reds dan membawa Manchester City menjadi juara Piala Liga Inggris musim lalu.Kiper timnas Bolivia berusia 37 tahun itu melakukannya ketika membela Oriente Petrolero. Tak jelas siapa lawannya ketika itu. Tapi yang menarik, ia melakukan hattrick penyelamatan ketika wasit memutuskan mengulang sampai tiga kali penalti yang diambil lawan.Van der Sar melakukan tiga kali penyelamatan gemilang ketika melawan Chelsea di ajang Community Shield 2007. Ia berhasil menepis tendangan Claudio Pizarro, Frank Lampard, dan Shaun Wright-Philipps di babak adu penalti.Kelly lebih hebat di antara kiper lain yang sudah disebutkan di atas. Ia melakukan penyelamatan penalti, bukan hanya tiga tapi empat. Ini terjadi ketika timnya Sligo Rovers melakoni babak adu penalti di final ajang Piala Irlandia melawan Shamrock Rovers, pemegang titel terbanyak. Di luar dugaan Sligo berhasil menang karena empat penyelamatan yang dilakukan Kelly pada babak adu penalti.(KRS)