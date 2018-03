Nyon: Undian perempat final Liga Europa 2017--2018 sudah selesai dilakukan. Perhelatannya berlangsung secara resmi di markas UEFA yang berada di Nyon pada Jumat 16 Maret.



Eric Abidal selaku legenda sepak bola Prancis ikut ambil bagian untuk menentukan pertandingan. Melalui tangannya, telah disepakati bahwa Leipzig akan bentrok dengan Marseille pada pertandingan pertama.

Pertemuan Leipzig dengan Marseille bakal sengit karena keduanya belum punya rekor saling bertanding. Nanti, Leipzig akan menjadi tuan rumah lebih dulu di Jerman.

Keluar sebagai pertandingan kedua, ada Arsenal yang bentrok dengan CSKA Moscow. Kedua tim terakhir kali bentrok pada fase grup Liga Champions musim 2006--2007 dan bisa dimenangkan Moscow.



Atletico Madrid akan bertemu lawan berat dari Portugal, yakni Sporting CP. Keduanya terakhir kali bertemu pada sempat bermain imbang pada Liga Europa 2009--2010 dan pertandingannya bisa dimenangkan Atletico.

Pada pertandingan keempat ada Salzburg yang akan berhadapan dengan tim Serie A Italia, Lazio. Tim asal Austria terbilang cukup tangguh karena belum pernah terkalahkan di sepanjang kompetisi musim ini.Perempat Final leg 1 Liga Europa 2017--2018 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 5 April atau Jumat dini hari WIB. Sementara itu, leg keduanya akan bergulir sepekan kemudian atau tepatnya pada Kamis 12 April.Berikut hasil undian perempat final Liga Europa 2017--2018:- Leipzig vs Marseille- Arsenal vs CSKA Moskow- Atletico Madrid vs Sporting CP- Lazio vs Salzburg(KAU)